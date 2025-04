Nuovo medico a Roburent: entra in servizio il dottor Giuseppe Fallica

Prende ufficialmente servizio da oggi, martedì 1° aprile, a Roburent il dottor Giuseppe Fallica.

Classe 1995, con origini sia siciliane sia frabosane, è stato ricevuto nella giornata di ieri in municipio dal sindaco Emiliano Negro che spiega: "Si è concluso un lavoro di confronto continuo durato mesi, a seguito del pensionamento del Dott. Giorgio Formaggini. Ritengo doveroso un ringraziamento all’Asl Cn1 e segnatamente alla Dott.ssa Gloria Chiozza, nonché alle due dottoresse che hanno prestato servizio temporaneo, in prima battuta la Dott.ssa Federica Griseri ed in seconda, la Dott.ssa Federica Ponzo, entrambe molto giovani ed alle quali auguro una radiosa carriera nella speranza che il nostro paese abbia lasciato un buon ricordo. Auguro altresì a Giuseppe, anch’egli altrettanto giovane, di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili, per ottenere le quali l’Amministrazione si spenderà in ogni modo. I rapporti con il Dott. Formaggini non si sono mai interrotti, il lavoro che prestato sul territorio è andato oltre ai normali canoni del rapporto medico/paziente e voglia giungere proprio a Giorgio l’abbraccio e la gratitudine di una intera comunità".

"Inizio con entusiasmo questo nuovo incarico - commenta il dottor Fallica - che richiede certamente un discreto impegno, vista l'ampiezza del territorio e dell'utenza che affluiva allo studio su san Giacomo di Roburent, ma sono molto contento, vista la gentilezza e la fiducia con cui sono stato accolto da alcuni pazienti. Ci tengo anche a esprimere due parole di stima e rispetto per il dottor Giorgio Formaggini che in questi anni ha svolto un lavoro encomiabile nella cura e nell' assistenza dei tanti pazienti ai quali ha lasciato un ricordo di grande professionalità e affidabilità".

Il dottor Fallica distribuirà il proprio orario su tre giornate, di cui due nell’ambulatorio della frazione San Giacomo e, non appena verrà allestito il locale idoneo, ha dato disponibilità anche ad una presenza fissa settimanale a Roburent capoluogo.

Orari ambulatorio

Via Uranio (Loc.tà San Giacomo), 5 - ROBURENT

martedì (dalle ore 10.30 alle ore 14.00) su appuntamento

mercoledì (dalle ore 19.00 alle ore 20.00) su appuntamento

giovedì (dalle ore 15.30 alle ore 19.00) su appuntamento

via Marchese d'Ormea, 1 - Mondovì

lunedì (dalle ore 10.30 alle ore 14.00) su appuntamento

venerdì (dalle ore 15.30 alle ore 19.00) su appuntamento

Per richieste appuntamenti e informazioni chiamare il numero 0174 080290 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00/ dalle ore 14.00 alle ore 19.00

o inviare una mail a: fallicagiuseppemmg@gmail.com

Nel mese di agosto sarà disponibile a discutere sulla attivazione di un potenziamento delle giornate ambulatoriali per i periodi di maggior afflusso.