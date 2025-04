Riaperta la strada provinciale per Terme di Valdieri

Immagine di archivio strada per Terme di Valdieri

A partire dalle 8 di oggi, martedì primo aprile, è stata riaperta la strada provinciale delle Terme di Valdieri. La circolazione su quel tratto era stata interrotta il 20 gennaio scorso con apposita ordinanza.



Il sindaco Guido Giordana: “L'Amministrazione comunale di Valdieri ringrazia la Provincia per aver provveduto alla riapertura della strada. Ricordo però che quelle comunali a monte delle Terme sono ancora impraticabili alla viabilità a causa della presenza di residui nevosi e per questa ragione non è stata revocata l'ordinanza di chiusura”.