Giorgio Volpi presenta “La natura lo fa meglio (e prima)” all’ITIS Delpozzo di Cuneo

Venerdì 4 aprile, alle ore 20:30, presso l'Aula Magna dell’ITIS DELPOZZO, nell'ambito delle serate di divulgazione scientifica “In principio era la CHIMICA” si terrà la presentazione del libro "La natura lo fa meglio (e prima)" di Giorgio Volpi, ex allievo ITIS, attualmente tecnico scientifico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Torino.

A ben cercare, la natura si dimostra una riserva inesauribile di ingegno, abilità e caratteristiche inattese che l'uomo deve accettare di non essere stato il primo ad inventare. Aneddoti e racconti sorprendenti faranno aprire gli occhi ad una nuova potente forma di rispetto per la natura.

La serata sarà un’occasione per approfondire con l’autore i contenuti del libro e per congratularci con lui per il recente conseguimento del Premio Letterario Nazionale “Green Book”, Premio di Letteratura Naturalistica.

Al termine della serata sarà possibile acquistare una copia del libro.

Possibilità di parcheggio nel cortile.