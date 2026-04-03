Mondovì, alla Fiera di Primavera l’Ellero diventa un fiume da esplorare

Dimenticate per un attimo i boschi selvaggi e le gole di montagna. Immaginate di indossare casco e giubbotto salvagente proprio nel cuore pulsante della città. In occasione della Fiera di Primavera 2026, il weekend dell'11 e 12 aprile trasformerà il torrente Ellero in un'insolita via d'acqua per esploratori urbani.

L'iniziativa, curata dall'associazione Valle Stura Outdoor, promette di essere l'attrazione più curiosa dell'evento.

Il tour in gommone partirà dalla riva situata sotto la passerella (alle spalle del Municipio) per scivolare lungo il tratto che attraversa l'area "Quartiere", fino a raggiungere il Ponte Cavalieri d'Italia.

Non si tratta solo di sport, ma di un vero e proprio cambio di prospettiva:

Punto di vista inedito: Ammirate gli scorci architettonici e i ponti storici di Mondovì direttamente dall'acqua.

Riscoperta urbana: Un modo per valorizzare l'Ellero, trasformandolo da semplice elemento di contorno a protagonista dell'esperienza cittadina.

Adrenalina dolce: Il gommone affronterà piccole rapide e tratti movimentati, offrendo il brivido del rafting in un contesto rassicurante.

Sebbene il termine "rafting" faccia pensare a sport estremi, la versione urban è progettata per essere accessibile a tutti.

La sicurezza prima di tutto: ogni discesa avviene sotto la stretta supervisione di guide fluviali certificate, in possesso di regolare brevetto, che garantiranno un'esperienza divertente e priva di rischi.

Dopo il test dello scorso anno con il meteo non clemente, l'attività torna a grande richiesta per regalare a cittadini e turisti un weekend indimenticabile.

Per maggiori dettagli e per prenotare la vostra discesa, visitate il sito ufficiale degli organizzatori: www.vallesturaoutdoor.com