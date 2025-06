Un confronto diretto per una collaborazione concreta

Il 28 maggio 2025, nella suggestiva cornice della Sala “L. Scimé” del Comune di Mondovì, si è svolto un importante incontro tecnico organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, rivolto ai professionisti del settore termotecnico e impiantistico. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto, alla quale Alpiclima ha partecipato in qualità di sponsor, rafforzando ancora una volta il proprio impegno al fianco di progettisti, architetti e ingegneri del territorio.

Dialogare direttamente con chi progetta è fondamentale. È da questa convinzione che nasce la scelta di essere presenti e attivi in momenti come questo.

Per Alpiclima la relazione con i tecnici non è solo un rapporto commerciale, ma un dialogo continuo fatto di ascolto, scambio di competenze, e supporto concreto nella scelta delle soluzioni migliori per ogni tipo di progetto, pubblico o privato.

Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto approfondire tematiche attuali legate all’efficienza energetica, al comfort abitativo, ai sistemi di trattamento dell’aria e dell’acqua, alla ventilazione meccanica controllata (VMC), alle soluzioni per la climatizzazione e al riscaldamento sostenibile, ambiti in cui Alpiclima si propone come interlocutore qualificato e punto di riferimento per l’intera provincia di Cuneo.

Essere presenti non significa solo “esserci” ma mettere a disposizione esperienza, visione tecnica e servizi di valore. È ciò che Alpiclima fa ogni giorno, costruendo relazioni durature con i professionisti che condividono l’attenzione alla qualità dei materiali, alla precisione della posa, alla durabilità degli impianti, e all’ottimizzazione energetica.

L’incontro a Mondovì è stato anche un’opportunità per presentare e distribuire la nuova brochure tecnica di Alpiclima, pensata proprio per gli addetti ai lavori. Una guida agile che racconta in modo chiaro tutti i servizi disponibili: dalla consulenza tecnica alla fornitura di sistemi ad alta efficienza (VMC, impianti a pompa di calore, caldaie a biomassa, sistemi di filtrazione dell’acqua), fino all’assistenza post-vendita, alla manutenzione e alla disponibilità di ricambi originali per i marchi rappresentati.

Per informazioni tecniche, materiali o per fissare un incontro personalizzato, lo staff tecnico Alpiclima è sempre disponibile.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it