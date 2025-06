Contributi INPS, patronato Inac (Cia Cuneo): "Dopo i 65 anni è possibile versare la metà, si può anche chiedere il ricalcolo della pensione con il supplemento"

I coltivatori diretti, titolari o coadiuvanti che dopo il pensionamento continuano ad esercitare l’attività lavorativa autonoma, possono chiedere di pagare i contributi previdenziali nella misura ridotta del 50% della contribuzione dovuta all’istituto di previdenza.

Lo ricorda la responsabile provinciale del patronato Inac di Cia Cuneo, Lorena Casagranda, sottolineando che per accedere all’agevolazione contributiva è necessario essere titolari di pensione erogata dall’Inps e avere un’età uguale o maggiore di 65 anni.

Sono sufficienti questi due requisiti?

«No – spiega Casagranda -, il beneficio è applicabile solo ai pensionati ai quali sia stata liquidata la pensione con un sistema misto (ovvero con quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011), mentre non può essere concesso a quei pensionati ai quali sia stata liquidata una pensione pura contributiva (se lavoratori iscritti solo dopo il 31 dicembre 1995) o a quei lavoratori che hanno optato per un calcolo della pensione puro contributivo, ad esempio per coloro i quali hanno chiesto il riscatto di laurea “light”, opzione donna, computo gestione separata Inps, eccetera».

L’ammissione all’agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità?

«Si. Per quanto concerne, invece, i titolari di pensione erogata con la totalizzazione o del cumulo, si dovrà verificare il sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato. La riduzione contributiva si applica sui contributi dovuti all’Inps a fini pensionistici, non sulla parte pagata per la copertura Inail, e la relativa richiesta consente di mantenere l’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti».

La domanda va presentata direttamente all’Inps?

«Si, i pensionati interessati possono farlo in autonomia o tramite il Patronato. La richiesta di agevolazione ha effetto a decorrere dalla data di presentazione e sino alla sua eventuale revoca, non deve pertanto essere ripresentata negli anni successivi. Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi contributivi precedenti la data di presentazione della domanda, solo a seguito di formale richiesta da parte degli interessati ed a condizione che non si sia già provveduto alla liquidazione di supplementi di pensione».

La riduzione del contributo previdenziale ha effetto sulla corresponsione della pensione?

«No, non va a ledere la pensione che già si sta ricevendo, ma solo l’eventuale supplemento di pensione maturata con la contribuzione ridotta. In tal caso, quella quota di pensione sarà corrispondentemente ridotta della metà».

Coloro che dopo la pensione continuano a versare i contributi all’Inps, hanno diritto ad un aumento della pensione?

«Si, possono richiedere il ricalcolo della pensione con il “supplemento"».

Cioè?

«Il supplemento è un incremento della propria pensione che può essere richiesto ogni cinque anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento. È possibile chiedere il supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza di pensione o dal precedente supplemento, se si sono compiuti i 67 anni di età, ma tale possibilità può essere esercitata una sola volta nella vita».

Per informazioni specifiche, e gratuite, i patronati Inac sono disponibili nelle sedi zonali di Cia Agricoltori italiani a Cuneo (piazza Galimberti 1/C, telefono 0171.67978), Alba (piazza Michele Ferrero 4, telefono 0173.35026), Saluzzo (via Spielberg 51, telefono 0175.42443), Fossano (piazza Dompè 17/A, telefono 0172.634015), Mondovì (piazza Ellero 45, telefono 0174.43545) e relative permanenze territoriali. Trattandosi di servizi alla persona, possono accedervi tutti i cittadini e non solo gli agricoltori associati.