Confartigianato Imprese Cuneo celebra i suoi 80 anni con la consegna ai sindaci di un quadro che interpreta l’artigianato del futuro

Giovedì 12 giugno, alle ore 19.30, Confartigianato Imprese Cuneo ha festeggiato un traguardo straordinario: gli 80 anni dalla sua fondazione. Costituita nel 1945, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Confartigianato Imprese Cuneo ha rappresentato fin dagli esordi un punto di riferimento per gli artigiani e le piccole imprese del territorio, accompagnandoli nei processi di crescita, innovazione e rappresentanza. Oggi, a distanza di otto decenni, l'associazione non solo continua a svolgere un ruolo centrale nel tessuto economico locale, ma guarda al futuro con una visione strategica che integra tradizione e cambiamento, radicamento territoriale e apertura alle sfide globali.

La Presidenza territoriale ha scelto di celebrare questo importante compleanno con la consegna contestuale, proprio nel giorno del 12 giugno, ai dodici sindaci degli altrettanti comuni nei quali sono presenti gli uffici di zona dell’Associazione, di un quadro raffigurante un’accattivante grafica che si ispira al futuro “L’artigianato che verrà”.

"Celebriamo un lungo percorso – ha commentato Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo - durante il quale la nostra Associazione ha sempre lavorato al fianco delle imprese artigiane per meglio supportarle, in un’ottica sinergica di sviluppo territoriale. Qualità, unicità, genio e capacità manuale sono da sempre le cifre distintive del lavoro artigianale e su queste Confartigianato ha puntato per raccontare il territorio, collaborando attivamente con le amministrazioni locali. Ci sembra doveroso, quindi, condividere con queste ultime la nostra importante ricorrenza lasciando loro un segno tangibile del legame che da sempre unisce artigianato e sviluppo della comunità".

Per la zona albese il quadro è stato consegnato dal presidente zonale Daniele Casetta, insieme ai vicepresidenti Claudio Piazza e Fabio Lora, al sindaco di Alba Alberto Gatto.

Per la zona borgarina il quadro è stato consegnato dalla presidente zonale Katia Manassero alla sindaca Roberta Robbione, presente con la vicesindaca Clelia Imberti e gli assessori Fabio Armando, Armando Boaglio e Michela Galvagno.

Per la zona braidese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Luigi Capocchia insieme al vicepresidente vicario Paolo Campigotto al sindaco di Bra Gianni Fogliato.

Per la zona carrucese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Dario Cervella al sindaco di Carrù Nicola Schellino.

Per la zona cebana il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Giorgio Merlino al sindaco di Ceva Fabio Mottinelli.

Per la zona cuneese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Valerio Romana alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Per la zona doglianese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Giuseppe Altare al sindaco di Dogliani Claudio Raviola.

Per la zona dronerese il quadro è stato consegnato dalla presidente di Zona Michela Alladio, accompagnata dal consigliere zonale Emanuele Ghio, al vicesindaco di Dronero Mauro Armando e all’assessore Maria Grazia Gerbaudo.

Per la zona fossanese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Comm. Clemente Malvino al sindaco di Fossano Dario Tallone.

Per la zona monregalese il quadro è stato consegnato dal presidente di Zona Valerio Chiera al sindaco di Mondovì Luca Robaldo.

Per la zona saluzzese il quadro è stato consegnato alla vicesindaca Francesca Neberti e all’assessore Gianpiero Bravo dalla past-president di zona Daniela Minetti (alla quale, nell’assemblea svoltasi sempre il 12/6, è succeduto Walter Tredesini).

Per la zona saviglianese il quadro è stato consegnato dalla presidente Elisa Reviglio, insieme ai vicepresidenti Vincenzo Pallonetto e Anna Maria Sepertino, al sindaco di Savigliano Antonello Portera.