Aperitivo Informativo con il Gruppo Scout CNGEI di Bra

Il Gruppo Scout CNGEI di Bra è felice di invitare tutta la cittadinanza a un aperitivo informativo gratuito, un’occasione speciale per scoprire il mondo del volontariato scout dedicato agli adulti.

📅 Quando? Mercoledì 9 Aprile 2025, ore 19:30

📍 Dove? Presso la sede ARCI Bra Uni3 – Bra (CN)

Durante la serata, accompagnata da un gustoso aperitivo offerto ai partecipanti, verranno presentate le opportunità di diventare volontari adulti scout nel CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani.

Essere un volontario adulto nel CNGEI significa:

🌱 Contribuire alla crescita educativa di ragazze e ragazzi

🤝 Vivere esperienze di condivisione e formazione personale

🎯 Offrire tempo, competenze e passione al servizio della comunità

📚 Partecipare attivamente all'organizzazione delle attività scout

Unisciti a noi per conoscere più da vicino il movimento scout e scoprire come puoi entrare a farne parte anche tu, dai 19 anni in su!

👉 Prenota il tuo posto compilando il modulo:

https://forms.gle/HXm5FHueESv7ZPCd8

🔗 Per ulteriori informazioni:

📧 torino4.bra@torino.cngei.it

📱 Evento Facebook: https://fb.me/e/5lzbFPziK