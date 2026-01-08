La popolazione braidese torna a salire: al 31 dicembre 29.929 residenti

Dopo la lieve flessione fatta registrare nel 2024, lo scorso anno la popolazione braidese è tornata a salire, anche se di poco. Al 31 dicembre 2025, infatti, Bra poteva contare su 29.919 abitanti, 10 in più rispetto all’anno precedente. Va peraltro tenuto conto che questo dato può differire dalle rilevazioni ufficiali Istat in quanto l’Istituto nazionale di statistica utilizza un metodo di rilevazione che tiene conto anche di elementi non rilevati dagli uffici comunali, analogamente a quanto viene riportato dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), il cui dato fluttua quotidianamente.

I dati raccolti confermano poi che la maggioranza della popolazione braidese è di sesso femminile. Sono infatti 15.381 le donne, pari al 51,4% circa del totale. Continua a crescere poi il numero degli over 70 (5.364 rispetto ai 5.322 dell’anno precedente, pari al 17,9% del totale) mentre cala quello degli under 18 (4.585 contro i 4.632 dello scorso anno).

Un dato positivo arriva dal numero delle nuove culle sotto la Zizzola. Il numero dei nuovi nati risulta infatti in sensibile aumento: 218 nel 2025, contro i 189 del 2024. Di contro, sale anche il numero dei decessi: 388 nel 2025 rispetto ai 323 dell’anno precedente.

In controtendenza rispetto al recente passato, torna a salire la popolazione braidese di nazionalità straniera, che oggi ammonta a 4.173 unità (a fronte delle 4.080 dell’anno precedente), con una leggera prevalenza di uomini (2.107) rispetto alle donne (2.066). Le comunità più numerose si confermano quelle albanese (1.191, con 39 persone in più rispetto al 2024), romena (768, in calo di 32 unità), marocchina (603, con un incremento di 40 unità rispetto all’anno precedente). Il dato va messo in relazione anche al numero di cittadini stranieri residenti a Bra ai quali durante l’anno appena concluso è stata conferita o riconosciuta, a termini di legge, la cittadinanza italiana. Si tratta di 136 persone, di cui 62 di origine albanese, 25 di origine marocchina, 10 rumena e 23 senegalese.

Immutati rispetto all’anno precedente il numero di matrimoni di cittadini braidesi: 128 (gli stessi del 2024), di cui 87 celebrati in città (59 civili e 28 religiosi) e altri 41 celebrati in altro comune. Non si registrano unioni civili per l’anno passato.