Attualità | 08 gennaio 2026, 10:30

La 22ª edizione del Premio Alberto Cesa fa tappa a Cervasca: Lindal, Korishanti e Bailenga sul palco per la semifinale piemontese

Venerdì 17 gennaio la serata del concorso Folkest dedicato al grande folkrevivalista. I vincitori si esibiranno a luglio a San Daniele e dovranno musicare un testo in friulano del poeta Federico Tavan

Alberto Cesa (1947-2010) – cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore del marchio Cantovivo

Dopo l’apertura ad Arezzo, la 22ª edizione del Premio Alberto Cesa 2026 prosegue con la tappa di Cuneo, in programma a Cervasca venerdì 17 gennaio 2026 alle ore 20:45 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Santo Stefano, in via Ubacco 2. Sul palco si alterneranno i progetti dei gruppi dei Lindal, Korishanti e Bailenga dal Piemonte per una serata all’insegna della musica firmato Folkest che da oltre vent’anni valorizza la musica italiana. Un progetto unico nel suo genere, dedicato a Alberto Cesa, tra le figure più significative del folk revival italiano, e pensato per mettere al centro quelle realtà che si muovono sul confine tra ricerca musicale e identità territoriale.

Il Premio Alberto Cesa si distingue per una formula originale che unisce selezioni territoriali, esibizioni dal vivo e un percorso che coinvolge giurie, operatori del settore e musicisti. Dopo una prima fase di valutazione, sono sei le tappe di semifinale disseminate lungo lo Stivale, da cui emergeranno i gruppi che accederanno alla fase finale. I cinque progetti selezionati approderanno a luglio 2026 sul palco di Folkest a San Daniele, per contendersi il prestigioso riconoscimento.

Come già nella scorsa edizione, anche quest’anno ai finalisti verrà proposto un lavoro creativo e identitario: musicare, cantare e arrangiare un testo in lingua friulana del poeta Federico Tavan, una delle voci più intense della letteratura friulana contemporanea. Un omaggio che diventa parte integrante del Premio e che si svolge in collaborazione con Morganti Editori, curatrice dei diritti delle opere del poeta.

Ai primi classificati sarà assegnato il Premio Nuovo Imaie, con la possibilità di esibirsi a Folkest 2027 e a Ethnos 2026, mentre i secondi e terzi classificati parteciperanno a due serate del circuito Folkest 2027.

 

Il Premio, intitolato a Alberto Cesa (1947-2010) – cantante, chitarrista e ghirondista, fondatore del marchio Cantovivo – porta avanti il suo impegno artistico e civile: dare voce, attraverso il linguaggio della musica popolare, a storie, lotte e comunità, intrecciando repertori e culture, dal nord Italia ai ritmi mediterranei. Un’eredità che continua a ispirare musicisti e ricercatori e che, a distanza di anni, resta un punto di riferimento imprescindibile per il folk italiano.

cs

