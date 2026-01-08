La 22ª edizione del Premio Alberto Cesa fa tappa a Cervasca: Lindal, Korishanti e Bailenga sul palco per la semifinale piemontese

Il Premio Alberto Cesa si distingue per una formula originale che unisce selezioni territoriali, esibizioni dal vivo e un percorso che coinvolge giurie, operatori del settore e musicisti. Dopo una prima fase di valutazione, sono sei le tappe di semifinale disseminate lungo lo Stivale, da cui emergeranno i gruppi che accederanno alla fase finale. I cinque progetti selezionati approderanno a luglio 2026 sul palco di Folkest a San Daniele, per contendersi il prestigioso riconoscimento. Come già nella scorsa edizione, anche quest’anno ai finalisti verrà proposto un lavoro creativo e identitario: musicare, cantare e arrangiare un testo in lingua friulana del poeta Federico Tavan, una delle voci più intense della letteratura friulana contemporanea. Un omaggio che diventa parte integrante del Premio e che si svolge in collaborazione con Morganti Editori, curatrice dei diritti delle opere del poeta. Ai primi classificati sarà assegnato il Premio Nuovo Imaie, con la possibilità di esibirsi a Folkest 2027 e a Ethnos 2026, mentre i secondi e terzi classificati parteciperanno a due serate del circuito Folkest 2027.