Accesa la nuova illuminazione dell’opera monumentale “Alba” in Piazza Michele Ferrero

“Alba” in piazza Michele Ferrero

Da venerdì sera 4 aprile splende di luce brillante “Alba”, l’opera monumentale realizzata dall’artista Valerio Berruti e donata dalla famiglia Ferrero alla Città di Alba, dove è stata inaugurata il 29 settembre 2022.

Posizionata sulla fontana circolare di Piazza Michele Ferrero, la scultura in acciaio inox bronzato alta 12,5 metri ha una nuova illuminazione più splendente, ideata e realizzata da Luigi Scaglia attraverso fari di ultima generazione, capaci di segmentare e “cucire” sulla statua il fascio di luce che permette una visione del tutto inedita dell’opera, tra le più grandi opere monumentali pubbliche esistenti in Europa.

L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Città di Alba, Associazione Commercianti Albesi e Banca d’Alba.

La nuova illuminazione è stata accesa al tramonto, in occasione dell’apertura della mostra “More than kids”, la personale di Valerio Berruti, a cura di Nicolas Ballario e Arturo Galansino, in Fondazione Ferrero ad Alba dal 4 aprile al 4 luglio 2025.