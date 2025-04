ITT apre le porte del suo impianto fotovoltaico di Barge per il Green Energy Day

Sabato 12 aprile, in occasione del Green Energy Day, ITT apre le porte del proprio impianto fotovoltaico di Barge ai visitatori, aderendo all’iniziativa nazionale organizzata dal Coordinamento Free per promuovere una riflessione concreta sulla transizione energetica. In tutta Italia, impianti da fonti rinnovabili e realtà industriali impegnate nell’efficienza energetica saranno accessibili al pubblico per una giornata all’insegna della sostenibilità.

Il nuovo impianto fotovoltaico di Barge, entrato in funzione nell’agosto 2023, ha una potenza di picco di 816 kW. Sommando i pannelli già presenti sull’edificio, si può superare 1 MW di produzione massima, coprendo circa il 20% del fabbisogno annuo dell’Innovation Center. Nello stabilimento di Termoli, invece, è in corso la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 6,5 MW, che si estenderà su oltre 53.000 metri quadrati. «Nell’ambito della propria strategia energetica, ITT prevede di raggiungere entro il 2026 una potenza installata di 10 MWp in Italia, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all’ottimizzazione dei costi energetici», spiega Jessica Garau, Energy & Sustainability Director di ITT. Il sito fotovoltaico di Barge sarà visitabile previa prenotazione, da effettuarsi via email (doha.moukrim@itt.com), telefonicamente (340-7344620) oppure tramite il link https://forms.office.com/r/fjXG9LjTep.

L’elenco completo dei siti visitabili è disponibile su www.greenenergyday.it. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno aziendale che vede ITT promuovere anche quest’anno l’ITT Green Day, giornata di sensibilizzazione rivolta ai collaboratori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Per l’edizione 2025, i tre stabilimenti italiani – Barge, Termoli e Vauda Canavese – saranno protagonisti di diverse azioni concrete. A Barge, il 9 aprile, tornerà la “Plogging Day Challenge”, durante la quale squadre di ITTers si sfideranno in una raccolta rifiuti nelle aree vicine allo stabilimento.

L’appuntamento si concluderà con la premiazione dei team più virtuosi. Il 6 aprile, a Vauda Canavese, i dipendenti ITT parteciperanno all’iniziativa comunale “Puliamo La Vauda”, mentre a Termoli, il 12 aprile, si svolgerà una raccolta rifiuti sul lungomare con il patrocinio del Comune. Accanto a queste attività, ITT ha previsto ulteriori momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche ecologiche. Ad esempio, a Vauda Canavese, dove è attivo un piccolo alveare aziendale, si terrà una lezione educativa per gli studenti su miele, api e biodiversità. A Barge, invece, il ristorante aziendale, che tutto l’anno propone prodotti sostenibili e a chilometri zero, offrirà un “Menù zero sprechi”, pensato per valorizzare ogni ingrediente e ridurre al minimo gli sprechi alimentari. «Tutte queste azioni - conclude Jessica Garau - confermano l’attenzione costante di ITT verso una crescita industriale sempre più responsabile, che parte dalle persone e dai territori».