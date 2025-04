"Un prof che faceva la differenza": lutto ad Alba e al Cillario Ferrero per la morte di Massimo Lavelli

E' morto ieri sera, all'età di 66 anni, Massimo Lavelli, commercialista di Alba, revisore contabile, collaboratore del Sole 24 Ore, consulente fiscale e amatissimo prof di "tecniche professionali" all'istituto Cillario Ferrero di Alba.

Classe 1958, avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 20 aprile e, alla fine dell'anno scolastico in corso, sarebbe andato in pensione.

Appassionato e competente, era un punto di riferimento per i colleghi ma soprattutto per gli studenti, con i quali era sempre stato capace di instaurare un rapporto vero e profondo.

"Adesso insegna agli angeli cosa vuol dire vivere! Ci mancherai grande prof", si legge sulla pagina Facebook dell'istituto albese, tra le decine di commenti di studenti e colleghi.

E a nome di tutti che esprime un profondo cordoglio la dirigente Paola Boggetto: "Siamo tutti sconvolti. Perdiamo una persona squisita, amabile, appassionata. Essendo anche un professionista nel privato, portava il mondo del lavoro nella scuola, lo condivideza con i ragazzi con competenza. Capace di sdrammatizzare, di coinvolgere, è stato un punto di riferimento importantissimo, per i ragazzi ma anche per i colleghi e per tutto il personale. Era un entusiasta, nella vita e nel lavoro. Lascia un vuoto enorme, e non è un'espressione di circostanza, perché il prf Lavelli faceva davvero la differenza".

Massimo Lavelli lascia la moglie Anna, i figli Alberto e Carlo, la nipote Ludovica con Gianluca e il piccolo Damiano, i suoceri Eugenia e Dino, il cognato Roberto con Elena e Matteo, la cara amica Monica, gli amici ed i parenti tutti.

La veglia di Preghiera si terrà questa sera, domenica 6 aprile alle ore 20,30 nella prrocchia del Cristo Re. La salma sarà presso la sala del Commiato Boffano in corso Cortemilia 17/E fino al momento del funerale, che sarà celebrato domani 7 aprile alle 14,30, sempre nella Parrocchia di Cristo Re.

Nel manifesto funebre, la famiglia ha sottolineato come il suo nome, Massimo, sia stato la sua cifra in ogni aspetto della vita, nella generosità e nell'amore verso la famiglia e gli amici.