A Entracque torna "Le parlate": sacra rappresentazione della Passione e della Morte di Cristo

Nel cuore delle Alpi delle Alpi Marittime, nel Piemonte meridionale, si ripropone ogni cinque anni un importante evento legato alla religione cristiana e alle tradizioni del passato.

In occasione della Settimana Santa 2025, Entracque , in Valle Gesso, vivrà l’edizione giubilare de “ LE PARLATE ” la rappresentazione della Passione e Morte di Gesù Cristo che, tra storia e tradizione, unisce l’intera comunità del piccolo borgo della valle Gesso, nel cuore delle Alpi Marittime in provincia di Cuneo.

“Le Parlate”, “As Parlatte” nella lingua popolare di Entracque, sono la rievocazione scenica in cinque atti della Passione e Morte di Gesù Cristo che la comunità locale ripropone ormai da secoli, ora con cadenza quinquennale, grazie alla collaborazione di tanti entracquesi che si calano nei panni dei vari personaggi con una suggestiva interpretazione sostenuta da evocative scenografie e costumi aderenti al momento storico.

Fino al 1955 “Le Parlate” sono state rappresentate nella Confraternita della Misericordia (dei Battuti Neri) che, eretta nel 1528, si dedicava alla cura degli infermi, all’assistenza spirituale ai moribondi e alla loro sepoltura. La Confraternita custodiva il Crocifisso ligneo, risalente al XVII secolo, un tempo utilizzato per il Dramma Sacro e nella Sepoltura del Cristo e ora conservato nella Chiesa Parrocchiale di Entracque.

Dopo una pausa di oltre vent’anni, dovuta ai danni provocati da un incendio che distrusse gran parte dei costumi e degli scenari, “Le Parlate” hanno ripreso vita nel 1978 e, da allora, sono rappresentate nella Confraternita di Santa Croce (dei Battuti Bianchi o Disciplinati) eretta nel 1528-1530 sotto il titolo dell’Immacolata Concezione di Maria e dedita, ad esempio, alla distribuzione di elemosine, cibo e panni ai confratelli e all’intera comunità locale.

Da alcuni anni “Le Parlate” sono organizzate dal Gruppo Storico Le Parlate, presieduto oggi da Mario Pepino, che si occupa della complessa organizzazione dell’evento e di mantenere viva la secolare tradizione risalente all’epoca medioevale.

L’edizione 2025 si aprirà sabato 12 aprile, alle 20.30 in piazza Giustizia e Libertà, con il Corteo Storico che farà da preludio alla prima delle sette rappresentazioni in programma alle 21.00.

Come sempre, particolarmente attesa è la giornata del Venerdì Santo, quando sin dalle prime ore del mattino “Al Timbaier” annuncerà nei vicoli e nelle piazze del paese lo svolgimento de “Le Parlate”. Nel pomeriggio attori, cavalieri, daranno vita al Corteo Storico, che accompagnerà “Al Capitani” in piazza Giustizia e Libertà dove la principale delle figure folkloristiche chiederà al sindaco l’assenso allo svolgimento de “Le Parlate”.

Dopo la rappresentazione nella Confraternita di Santa Croce il Corteo Storico parteciperà all’emozionante processione della Sepoltura del Cristo Morto che si snoderà per le vie del paese, illuminate per l’occasione con lumi e torce. A rendere ancor più suggestiva la processione sarà la partecipazione della Guardia d’Onore de “I Treze Cavaier”, che al comando de “Al Capitani”, scorterà la settecentesca statua lignea del Cristo Morto sino alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino Martire dove, nel “Segno del Bacio”, riceverà l’omaggio di tutta la comunità.

Tra le novità dell’edizione 2025 de “Le Parlate” vi è la possibilità di assistere alla recita del Venerdì Santo (venerdì 18 aprile dalle 17.00 circa) sul maxi schermo allestito in piazza del Mercato per coloro che non troveranno posto nella Confraternita di Santa Croce.

Coloro che desiderano sostenere il Gruppo Storico Le Parlate, assistendo a una delle sette rappresentazioni (nella Confraternita di Santa Croce o nella giornata del venerdì sul maxi schermo) possono contattare l’Ufficio Turistico di Entracque (0171.978616) per prenotare uno degli ingressi riservati.

Per l’edizione 2025 “Le Parlate”, in un singolare legame tra tradizione e nuove tecnologie, sono diventate social con una pagina Facebook e una pagina Instagram nelle quali, oltre al programma aggiornato della manifestazione, attraverso immagini d’epoca e brevi video si possono scoprire storie e aneddoti dell’evento.