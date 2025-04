Salute femminile, la Lilt Cuneo: "Un grande grazie per una giornata di solidarietà e prevenzione"

Gentile direttore,

Desidero esprimere, a nome della LILT di Cuneo, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa dedicata alla salute femminile, svoltasi ieri con grande partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza.

L’evento, preceduto da una corsa e camminata non competitiva che ha visto la straordinaria adesione di 180 partecipanti – tra podisti e camminatori di tutte le età – ha animato il percorso ad anello tra corso Mazzini e via dei Boschi, trasformando la mattinata in una festa all’insegna della prevenzione e del benessere.

Il ricavato delle iscrizioni e delle offerte, pari a 1.174 euro, è stato interamente devoluto alla nostra associazione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Cuneo. Un gesto concreto di solidarietà, che ci permetterà di continuare il nostro impegno quotidiano al fianco dei pazienti e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

Il momento centrale della giornata si è svolto nella serata, con una sala gremita per l’incontro dedicato ai tumori di genere femminile. Un confronto importante e qualificato, grazie agli interventi dei medici dell’equipe multidisciplinare per le patologie di genere femminile dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo. A tutti loro va la nostra profonda gratitudine: ai dottori Andrea Puppo, Riccardo Bonomi, Alberto Rivarossa, Anna Merlotti, Alessio Garetto, Gianmauro Numico, Lorenza Palmero e Paola Vanella.

Un ringraziamento speciale va al dott. Francesco Rosato, promotore e moderatore dell’iniziativa, che con entusiasmo e dedizione ha reso possibile questa giornata di informazione e sensibilizzazione. Ugualmente prezioso è stato il contributo degli organizzatori della camminata, Alice Minetti e Davide Rodigari, della community “Ali ai piedi”, cui va il nostro sincero riconoscimento.

Infine, un grazie doveroso al Comune di Borgo San Dalmazzo e alla sua sindaca, Roberta Robbione che ha portato il saluto istituzionale e il proprio sostegno all’iniziativa.

La prevenzione è una responsabilità condivisa. Ieri, Borgo San Dalmazzo e il suo territorio hanno dimostrato ancora una volta quanto la comunità sappia essere unita, sensibile e attiva nel difendere il diritto alla salute di tutti.

Enrico Collidà

Presidente LILT Cuneo odv