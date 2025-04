Vicoforte: annunciate le date per la Fiera del Santuario

La Giunta comunale ha fissato la data e le prime indicazioni operative della “Festa e Fiera della Natività di Maria Santissima” che si terrà da sabato 6 settembre a martedì 9 settembre, con la posa banchi consentita da venerdì 5 settembre e la possibilità di mantenere occupate le aree oggetto di viabilità sino alle ore 13 di mercoledì 10 settembre.

L’area interessata sarà la consueta zona che circonda la Basilica del Santuario e che, sin dagli ingressi, sarà tutta oggetto di specifiche misure di sicurezza e controllo nell’ambito del piano di sicurezza in corso di redazione; come ogni anno, saranno autorizzati ampi parcheggi prima dell’ingresso in fiera.

"L’edizione 2025 delle Feste del Santuario - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - sarà un’edizione importante per sua durata e rappresenterà un bel week-end di fine estate nei giorni immediatamente precedenti all’inizio dell’anno scolastico.

Nel frattempo è in avanzata fase di preparazione la mostra-mercato Florete Flores che popolerà di piante e fiori, e non solo, l’area vicino alla Basilica sabato 31 maggio e domenica 1° giugno".

Sono quindi avviate le procedure interne per assumere i necessari provvedimenti di entrata e di spesa delle risorse afferenti alla manifestazione e per predisporre tutti gli atti preordinati alla realizzazione della festa e della fiera, fra i quali l’invio delle domande di partecipazione la cui modulistica, con le relative istruzioni, nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito del Comune.