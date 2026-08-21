Il palazzo della Provincia celebra i 50 anni di Aido della "Granda" con una mostra

La Sezione Provinciale dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) di Cuneo ha promosso una nuova iniziativa per celebrare i suoi 50 anni di vita e lavoro sulla "Granda" anche grazie all'attività profusa sul territorio dagli undici Gruppi Intercomunali diffusi a macchi d'olio.

Da Sabato 19 a Mercoledì 30 Settembre 2026 presso la Sala Viano del Palazzo dell'Amministrazione di Cuneo in Corso Dante 41, sarà possibile visitare la mostra dedicata alla liaison tra il disegnatore Danilo Paparelli e l'associazione legata al "dono" nata anche grazie alla valida collaborazione professionale con l'azienda CoLoRo di Madonna dell'Olmo.

Danilo Paparelli è figura importante dell'umorismo disegnato a livello nazionale, ha collaborato con le principali testate umoristiche come Cuore, Satyricon e continua a pubblicare su numerosi giornali sia locali sia nazionali rallegrando con il suo stile fresco e vivace un folto pubblico di lettori.

È da anni che l'amico Danilo presta la sua vivace arte dando vita a vignette e immagini che portano slogan di forte impatto a favore della donazione.

La Sezione Provinciale AIDO di Cuneo ha voluto così creare una mostra che diventerà itinerante sulle città della provincia per poi proseguire anche sul resto del territorio regionale e nazionale.

L'esposizione sarà per certi versi interattiva e come principale scopo avrà quello di parlare dell'associazione con un po' di storia, attività svolte e spiegando i principali campi di azione.

Ci sarà anche la possibilità di liberare la fantasia del pubblico dando spazio alle proprie abilità artistiche colorando i disegni del disegnatore e cercando di montare un enorme puzzle posto al centro dell'esposizione.

La scelta di svolgere la prima esposizione nel palazzo della Provincia non è casuale, con l'amministrazione della Provincia di Cuneo ed in particolare con il Presidente Luca Robaldo, AIDO ha stretto un protocollo d'intesa che ha creato una sinergia forte e molto utile per il dialogo con tutti gli enti comunali della Granda.

Gli orari per la visita della mostra saranno tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.30.

L'evento gode del sostegno della Fondazione CRC che ha valutato e validato d'interesse il progetto "Doniamo anche sorrisi da ben 50 anni" rendendo merito ad un'azione socialmente utile a tutta la popolazione nessuno escluso, per questo il Presidente della realtà di coordinamento associativo cuneese Enrico Giraudo esprime ringraziamento e riconoscenza all'ente no profit cuneese per il sostegno economico a cui si affianca anche il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale da sempre vicina alle iniziative targate AIDO Sezione Provinciale di Cuneo.