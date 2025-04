Villanova Mondovì: “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” si conferma un successo

Un successo annunciato e indubbiamente confermato, quello che ha coinvolto il nuovo spettacolo della band Corrado Leone and Friends: “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”.

Il concerto del gruppo di Villanova Mondovì ripercorre 50 anni di storia della musica del nostro Paese e ha debuttato proprio “in casa”, presso il villanovese Teatro Garelli, con un duplice evento di lancio nelle serate di venerdì 4 e sabato 5 aprile.

La scaletta, che ha visto in apertura alcuni brani di Renato Zero, ha spaziato da Fabrizio De André a Fausto Leali, passando per Luciano Ligabue e Francesco De Gregori, per poi concludersi con un pizzico di cantautorato rock con Vasco.

Il pubblico ha potuto immergersi per due ore nella musica che, nel corso degli anni e delle generazioni, ci ha fatti sorridere e piangere, intonando i ritornelli ben noti e scolpiti nella memoria di ciascuno di noi.

“Queste sono le canzoni che ci hanno fatti emozionare, innamorare, ballare. Bastano una chitarra, magari un falò su una spiaggia e qualche amico intorno per creare la magia, e qua di amici ne vedo tanti.” Con queste parole Corrado Leone ha aperto il primo concerto. Dopo un anno di concerti dedicati a Lucio Battisti e Lucio Dalla, questo nuovo show porta sul palco alcuni nomi diventati imprescindibili nel panorama musicale e cantautorale dell’Italia, musicisti, cantanti e autori straordinari che con le loro note e le loro parole hanno segnato incontrovertibilmente il mondo della musica così come lo conosciamo oggi.

“Portare sul palco queste canzoni per noi è stata una sfida, ma anche un onore immenso. Abbiamo dovuto limare molto la scaletta, anche perché scegliere è stato difficile, ciascuno di questi autori ha un repertorio di pezzi che meriterebbe un concerto a sé stante.” Commentano i membri della band. “La risposta del pubblico, come sempre, ci ha scaldato il cuore. Con queste due serate abbiamo iniziato a far girare gli ingranaggi e non vediamo l’ora di portare anche in altre città questi giganti, questi maestri della musica.”

I prossimi appuntamenti con “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” saranno l’8 maggio a Mondovì, l’8 agosto a Frabosa Soprana e l’11 settembre a Cuneo – frazione San Rocco Castagnaretta.