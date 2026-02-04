Savigliano: 60 famiglie alla festa con i libri “Avanti... che ritmo!”

Ben 60 famiglie partecipanti, tanti libri dono e quattro suggerimenti e stimoli per provare a casa a leggere il libro “Il carnevale degli animali”.

Ha registrato una partecipazione da tutto esaurito “Avanti... che ritmo!”, la festa con libri per famiglie 0-6 anni andata in scena in questi giorni a palazzo Longis.

L'evento ha rappresentato la tappa conclusiva di un ciclo di appuntamenti realizzati nei servizi all'infanzia di Oasi Giovani grazie al finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura (gli incontri ripartiranno presto con una nuova tranche di date).

Bimbi e genitori hanno potuto così trascorrere un pomeriggio all'insegna di storie, gioco e musica, con l'intermezzo della merenda e un libro dono che è stato consegnato a tutti i partecipanti.