Al via i lavori di completamento per l'area camper di Vicoforte

Dal Ministero del Turismo è arrivata la comunicazione dell’assegnazione del contributo di 68.400 euro per il completamento dell’area camper i cui lavori erano iniziati anni fa a Vicoforte, grazie a fondi provenienti dall’allora Unione Montana del Monte Regale (ora in liquidazione) e già oggetto di ulteriori lavori a carico dell’Amministrazione Vicese negli anni immediatamente successivi.

Di fatto l’area, situata nei pressi degli impianti sportivi, non è ancora utilizzabile e, dopo aver approvato un progetto di completamento nel 2024, il Comune ha richiesto un contributo al Ministero del Turismo per il quale, nei giorni scorsi, la Giunta ha deliberato l’accettazione con la stipula della specifica convenzione. Il costo complessivo dell’opera, spese tecniche ed accessorie comprese, è di circa 260/mila euro, una parte dei quali già sostenuti per la progettazione, una parte coperta dal contributo suddetto e la restante parte a carico del Comune. Il cronoprogramma, comunicato al Ministero, prevede il termine dei lavori entro l’anno con possibilità di concordare la proroga ai primi mesi dei 2027.

L’area prevede 19 stalli per camper e sarà altamente automatizzata, oltre ad essere dotata di tutti i servizi utili (es. colonnine per la ricarica, impianto per lo scarico, servizi igienici, area ristoro, ecc.).

"Il progetto - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -, anche grazie al contributo assegnato, consente di completare un’opera iniziata dalla passata Amministrazione comunale che era da terminare e da adeguare alle esigenze del camperismo attuale.

L’area, così completata e con una importante riqualificazione della struttura già realizzata, rappresenterà un punto importante dal punto di vista turistico e consentirà di sostare anche per più giorni ai camperisti che giungeranno nel monregalese. Permetterà inoltre di valorizzare il turismo all’aria aperta per il quale il territorio di Vicoforte vanta il transito di parecchi sentieri e percorsi ciclo-turistici".