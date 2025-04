Dopo 50 anni il commissario Parrino torna a Caraglio

Correva l’anno 1974 quando Caraglio accolse le riprese del film “Un uomo una città” del regista Romolo Guerrieri. Alcune tra le scene più iconiche del lungometraggio come la rapina a bordo del treno, la sparatoria e alcune scene di dialogo furono infatti girate rispettivamente presso i binari dismessi della ferrovia tra Dronero e Busca e dinanzi alla Chiesa di San Giovanni di Caraglio.

Fu un vero e proprio evento per il piccolo paese ospitare una produzione cinematografica così importante e che vedeva, tra i principali interpreti, attori del calibro di Enrico Maria Salerno, Luciano Salce, Françoise Fabian e Gipo Farassino.

I caragliesi si presentarono in molti alla grande assemblea per la scelta delle comparse, organizzata dal produttore Luigi Rovere, che si tenne proprio nei locali del Contardo Ferrini inaugurati pochi anni prima, nel 1970.

A distanza di 50 anni l’Associazione Culturale Contardo Ferrini ha voluto ricordare quel momento organizzando una serata-evento che vedrà la proiezione di “Un uomo una città” in presenza del regista Romolo Guerrieri che nel pomeriggio si recherà sui luoghi in cui vennero eseguite le riprese.

La serata prevede inoltre la presentazione del nuovo volume “Il cinema di Romolo Guerrieri. Viaggio nel film di genere. Vol. 2” (2025) di Giuseppe Costigliola, secondo capitolo della biografia artistica di Romolo Guerrieri, insieme ad Alessandro Rota già autore del libro “Un uomo una città: il commissario di Torino” (2018), una monografia sul film con interviste ed immagini inedite delle riprese. Durante la serata sarà possibile acquistare i volumi richiedendoli direttamente agli autori.

Sarà l’occasione anche per chi partecipò a quella bella esperienza di 50 anni fa di portare il proprio ricordo; è previsto nel corso della serata un momento di dialogo con il regista e gli autori dei volumi.

Per una migliore e più partecipata organizzazione della serata, inoltre, l’associazione Contardo Ferrini invita chi avesse partecipato direttamente o indirettamente alle riprese di “Un uomo una città” e fosse in possesso di ricordi o fotografie di quel momento, a metterli a disposizione per la loro digitalizzazione.

La proiezione si terrà presso il Cinema Teatro Contardo Ferrini con inizio alle ore 20.30. Il biglietto, rispettivamente di 5 euro l’intero e 3 euro per i soci del Ferrini, potrà essere acquistato online tramite i canali dell’associazione o direttamente in cassa. Per qualsiasi informazione o per la messa a disposizione di ricordi o fotografie ci si può rivolgere all’indirizzo mail: ferrinicaraglio@gmail.com.