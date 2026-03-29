Bici contro moto sulla Fondovalle Tanaro a Bastia Mondovì: grave il ciclista

AGGIORNAMENTO: sono rimasti feriti sia il ciclista che il motociclista a seguito dell'impatto avvenuto attorno alle 17 di oggi 29 marzo sulla Provinciale 12.

Grave il primo, trasportato in elicottero all'ospedale di Cuneo in codice rosso. Il centauro, invece, è stato portato all'ospedale di Mondovì in condizioni di media gravità, in codice giallo.

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Sono frammentarie le notizie che arrivano dalla Fondovalle Tanaro, la Provinciale 12, dove si è verificato un incidente tra Bastia Mondovì e Niella tanaro, all'altezza del ristorante Vecchio Mulino.

A scontrarsi una moto e una bici, in una dinamica al momento tutta da chiarire.

Sul posto ci sono i soccorsi, tra cui i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, giunti con l'elisoccorso.

La strada risulta chiusa.