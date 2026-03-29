domenica 29 marzo
Bici contro moto sulla Fondovalle Tanaro a Bastia Mondovì: grave il ciclista
Bici contro moto sulla Fondovalle Tanaro a Bastia Mondovì: grave il ciclista
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 marzo 2026, 17:52

Bici contro moto sulla Fondovalle Tanaro a Bastia Mondovì: grave il ciclista

La strada è stata chiusa, sul posto l'elisoccorso

Bici contro moto sulla Fondovalle Tanaro a Bastia Mondovì: grave il ciclista

AGGIORNAMENTO: sono rimasti feriti sia il ciclista che il motociclista a seguito dell'impatto avvenuto attorno alle 17 di oggi 29 marzo sulla Provinciale 12. 

Grave il primo, trasportato in elicottero all'ospedale di Cuneo in codice rosso. Il centauro, invece, è stato portato all'ospedale di Mondovì in condizioni di media gravità, in codice giallo.

***

Sono frammentarie le notizie che arrivano dalla Fondovalle Tanaro, la Provinciale 12, dove si è verificato un incidente tra Bastia Mondovì e Niella tanaro, all'altezza del ristorante Vecchio Mulino.

A scontrarsi una moto e una bici, in una dinamica al momento tutta da chiarire. 

Sul posto ci sono i soccorsi, tra cui i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, giunti con l'elisoccorso. 

La strada risulta chiusa.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium