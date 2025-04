Ad Alba "L’Ombra del Gigante", il docufilm sulla Ferrania

Arriva il docufilm L'Ombra del Gigante al Cinema Moretta di Alba, Venerdì 11 aprile alle ore 21.

La vita degli operai dentro e fuori quelle mura, i reparti operativi, i luoghi di ritrovo e socializzazione, le interviste a chi lavorò per oltre trent’anni in Ferrania. C’è tutta la storia della ‘gente al buio’, così venivano chiamati coloro che si occupavano dello sviluppo fotografico e cinematografico delle pellicole, nel docufilm/lungometraggio L’Ombra del Gigante diretto da Alberto Bellavia

una sorta di omaggio in formato amarcord di chi fece grande il prestigioso stabilimento della frazione del Comune cairese, nell’entroterra della provincia di Savona in Valbormida. Perché sì, la Ferrania fu una delle realtà industriali italiane e mondiali di primissimo piano del ‘900, con oltre 200 ingegneri assunti nello studio progettazione e ricerca e 5600 dipendenti.

Una memoria storica incommensurabile, un periodo d’oro per la Valbormida e la Liguria, conosciuta così in tutto il mondo per la produzione delle pellicole fotografiche e cinematografiche di film come La ciociara, Roma città aperta, Miseria e Nobiltà, Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini e molti altri ancora, in tutto il mondo.

Le scene sono state girate all’interno di alcuni reparti dello stabilimento dove nasceva la magia del cinema, ormai in stato di abbandono: un tuffo nel passato dove sono stati messi in luce tutti gli straordinari punti di forza di questa industria, un colosso che fece la storia della fotografia e del cinema, dapprima in bianco e nero e successivamente a colori, poi ucciso dall’invasione digitale.

La regia e la colonna sonora sono state realizzate dal compositore valbormidese Alberto Bellavia, appassionato da sempre della leggenda e delle storie sulla Ferrania, mentre il brano originale L’Inverno nelle Scarpe è stato scritto dai cantautori Marco Francia ed Emanuele Dabbono.

