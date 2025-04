Al via “SaLe, Savigliano Legge”

"Una nuova esperienza di condivisione dell'amore per i libri". Sarà inaugurato sabato 12 aprile, alle 10, presso il ridotto del teatro Milanollo, “SaLe, Savigliano Legge – Festival permanente della lettura”.

Si tratta di una nuova iniziativa organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Savigliano e dalla biblioteca civica “L. Bàccolo” in collaborazione con l'associazione “Il Salotto”. “SaLe” sarà in concreto una sorta di circolo dei lettori rivolto agli adulti. «Con l'obiettivo di interloquire, scambiarsi opinioni e creare dibattiti costruttivi intorno all'universo dei libri e delle loro storie», come evidenziano l'assessore alla cultura Roberto Giorsino, la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano e Valeria Nigro, direttrice della biblioteca.

Quello di sabato sarà dunque il primo di una lunga serie di appuntamenti. A “battezzare” l'iniziativa sarà Valeria Tron, autrice per Salani de “L'equilibrio delle lucciole” e “Pietra dolce”.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.