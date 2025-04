Da Bra a Torino Comics per la 29ª edizione in programma dall’11 al 13 aprile

La 29ª edizione di Torino Comics apre i battenti venerdì 11 aprile con le sue tante iniziative e l’obiettivo di superare le 65mila presenze dell’anno passato. Una tre giorni di festa per adulti e piccini con la passione per il fumetto, ma anche manga, videogiochi e cinema.

Il tema scelto nel 2025 è “Peace, Love and Be Nerd”, un invito a celebrare lo spirito di comunità e il piacere di condividere la passione per la cultura pop. L’ospite d’onore sarà Mirka Andolfo, la prima italiana a scrivere e disegnare come autrice completa una storia Dc Comics: il secondo volume della serie antologica Harley Quinn: Black + White + Red, dal titolo Fashion Victim.

Non solo ospiti noti e internazionali: tra i padiglioni di Lingotto Fiere, giovani illustratori saranno impegnati con il firma copie. Artisti che attraverso il fumetto esplorano il tema Techno-Fantasy, genere che combina elementi fantastici con le meraviglie della tecnologia futuristica.

Anche questa edizione di Torino Comics, organizzata da Just for fun in joint venture con GL events Italia, avrà diversi ambiti nei quali ognuno dei partecipanti potrà trovare il proprio interesse. Stand che si annunciano pieni e palchi costantemente animati dal fitto calendario di appuntamenti, concerti e contest. E ancora i telefilm anni ‘80, uno show cooking di specialità culinarie degli anime giapponesi, la comicità di Davide D’Urso e la voce di Gianluca Iacono, storico doppiatore di Vegeta di Dragon Ball.

Immancabili i cosplay in competizione per l’International Cosplay League e la tappa italiana di qualificazione all’Europa Cosplay Cup e oltre 70 autori presenti per un vero e proprio record.

K-Pop League Italia

Tra le novità più attese quest’anno, la K-Pop League Italia, competizione nazionale di danza K-Pop, farà tappa a Torino sabato 12 aprile e permetterà ai primi classificati di accedere alla finalissima di Milan Games Week, dove verrà incoronata la crew vincitrice.

Il K-Pop, abbreviazione di Korean Pop, è un genere musicale originario della Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk. La sua estetica impeccabile e l’interazione diretta con i fan lo rendono un genere sempre più presente nei grandi eventi dedicati alla pop culture.

Concerti

Il palco di Lingotto Fiere si prepara a far sognare bambini e ragazzi di ieri e di oggi. Sabato 12 aprile, alle ore 18, Giorgio Vanni, voce leggendaria delle sigle dei cartoni animati degli anni ‘90 e 2000, farà vibrare il pubblico con i suoi successi intramontabili. Dai Pokémon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco, per citarne alcuni.

Domenica 13 aprile, alle 18, è attesa Cristina D’Avena, la regina delle sigle televisive, che con oltre 40 anni di carriera continua a regalare emozioni cantando in coro con il pubblico successi come Mila e Shiro, Occhi di Gatto, È quasi magia Johnny, I Puffi e molti altri.

Premio per il miglior doppiaggio di videogiochi

Dopo il notevole successo riscosso nel 2024, “Onda Sonora” fa il suo ritorno a Torino Comics, il prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza nel doppiaggio dei videogiochi. I vincitori decretati dal pubblico attraverso votazioni online saranno proclamati sul palco principale di Torino Comics sabato 12 aprile, alla presenza di una giuria d’eccezione.

Battle of the bands

Nell’area rock torna la Battle of the bands, il contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo), in collaborazione con Joey’s Garage, nato per dare spazio ai talenti emergenti e offrire un’occasione unica di visibilità. I 10 gruppi finalisti avranno l’opportunità di esibirsi live a Lingotto Fiere, sul palco del Joey’s Garage, per contendersi la vittoria finale. In palio per le band in gara: un concerto sul main stage di Torino Comics 2026; un live al Magazzino Musicale Merula di Roreto di Cherasco, con registrazione audio e video; un live al Tortuga di Chianocco.

Zona Rossa

Spazio per un pubblico over 18 dedicato ai fumetti erotici e alla sensibilizzazione su tematiche legate alla sessualità. All’interno dell’area i visitatori potranno ammirare le mostre dedicate al fumetto erotico di autori italiani e internazionali. Uno su tutti William Bondi, presente con alcuni dei suoi lavori più iconici e un Artbook fresco di stampa, un cartonato di ben 84 pagine a colori composto dalle immagini più sexy, belle e brillanti della sua immensa carriera di artista.

Insomma, Torino Comics vi aspetta con novità, ospiti ed appuntamenti irrinunciabili per tutti coloro che vorranno, una volta ancora, tornare a riscoprire la propria parte di bambino.