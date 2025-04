Salute Donna: quando prevenzione, terapia, sport e solidarietà si incontrano

Successo di pubblico, giovedì 3 aprile, presso l'Auditorium cittadino, per l'incontro "Salute Donna - Dalla prevenzione alla terapia per il benessere femminile", promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo con la collaborazione di Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e Lega Tumori LILT Cuneo Odv.



Dopo i saluti del vicepresidente LILT Cuneo, dott. Elvio Russi, e del direttore Amministrativo AO Santa Croce e Carle, Giorgio Rinaldi, sul palco borgarino sono intervenuti: il dott. Andrea Puppo, S.C. Ginecologia AO S. Croce e Carle; la dott.ssa Marialuisa Bovetti, S.C. Ginecologia AO S. Croce e Carle; il dott. Riccardo Bonomi, S.S. Senologia AO S. Croce e Carle; il dott. Alberto Rivarossa, S.C. Chirurgia plastica e ricostruttiva AO S. Croce e Carle; la dott.ssa Anna Merlotti, S.C. Radioterapia AO S. Croce e Carle; il dott. Alessio Garetto, S.S.D. Senologia chirurgica AO S. Croce e Carle; il dott. Gianmauro Numico, la dott.ssa Lorenza Palmero e la dott.ssa Paola Vanella, S.C. Oncologia AO S. Croce e Carle.



L'incontro è stato preceduto da una corsa non competitiva per le vie di Borgo San Dalmazzo, promossa da Alice Minetti e Davide Rodigari della community "Ali ai piedi"". Ben 180 gli iscritti, tra podisti, appassionati e sostenitori. Il ricavato dell'iniziativa (oltre 1.100 euro) è stato interamente devoluto alla LILT Cuneo .