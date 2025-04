Consiglio Provinciale Acli al Circolo "MG di Centallo"

Un pomeriggio vivo e partecipato quello che si è svolto lunedì 7 marzo al Circolo Acli “MG” di Centallo, in occasione del Consiglio provinciale delle Acli cuneesi.

Preceduto da un incontro con un bel numero di rappresentanti dei circoli, che hanno preso parte alla presentazione delle specialità della ditta “Sammontana spa Società Benefit” con cui la sede provinciale Acli, tramite la Sede Nazionale, ha provveduto a stipulare una nuova convenzione, il consiglio è iniziato con la preghiera del Giubileo e un breve intervento del parroco, don Andrea Ciartano, seguita dalla presentazione di alcune iniziative legate al Giubileo. In particolare, il “Cantiere cultura e formazione” delle Acli cuneesi ha presentato, con la consigliera Antonella Simondi, la celebrazione giubilare organizzata dall’Ufficio regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Pastorale sociale e del lavoro, fissata per il 30 aprile al Santuario di Cussanio, con tavola rotonda inerente alla “Campagna sul debito”, e la proposta di vivere il giubileo con gli ospiti e il personale della Casa circondariale del Cerialdo di Cuneo, sabato 12 aprile. Infine, sono state fornite alcune indicazioni riguardo alle modalità con cui è possibile aderire al giubileo, personalmente o in gruppo, e dei luoghi in cui si può fare, nelle varie Diocesi della Granda e non solo.

Successivamente ai consiglieri presenti è stato fornito, dalla coordinatrice del “Cantiere cultura” Mariangela Tallone, un aggiornamento sul prosieguo della presentazione dei libri sul contributo di sacerdoti e religiosi alla Resistenza, in concomitanza con la mostra su U. Mastroianni, con l’indicazione delle date di venerdì 11 aprile alle 18, per il libro “Don Antonio Borsotto. Giusto di Israele” di don Luca Lanave, presentato da Silvano Bertaina, e martedì 29 aprile, sempre alle 18, per il libro: “Tancredi Dotta Rosso, mio padre”, di Margherita Dotta Rosso, presentato da Giovanni Cerutti. Entrambi gli appuntamenti si svolgono al Museo Casa Galimberti a Cuneo.

Giancarlo Panero, con il contributo di Adriana Abello e Silvio Giubergia, componenti del “Cantiere Cultura e formazione” hanno poi presentato un ampio e interessante documento sul tema del lavoro, in concomitanza con l’imminente ricorrenza del 1° Maggio, a cui ha fatto seguito un ampio dibattito.

Il consigliere di presidenza, Ferruccio Dallarovere ha poi illustrato le novità portate avanti dal “Cantiere Sanità” e le nuove proposte in collaborazione con la Lilt (Lega Tumori).

Ha concluso i lavori il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua, con alcune comunicazioni e considerazioni riguardo al lavoro e all’auspicabile ripopolamento delle “terre alte” e ha poi ceduto la parola al vice presidente vicario, Paolo Giordano, per le necessarie informazioni riguardo alle incombenze a carattere fiscale e amministrativo.

Dopo lo scambio di auguri per la Pasqua imminente, ai presenti è stato offerto un gustoso buffet, preparato dal gestore del Circolo ed è stata effettuata una raccolta fondi di solidarietà a favore dei terremotati di Myanmar.