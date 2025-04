L'Unione Montana Valle Stura spegne le sue prime dieci candeline con un opuscolo che racconta l'impegno per il territorio negli anni

È stata pubblicata “10 anni di Unione Montana Valle Stura”, una ricca monografia di quarantotto pagine che, attraverso testi e fotografie, ripercorre il primo decennio di attività dell’ente. Il documento non si limita a tracciare un bilancio dei risultati conseguiti nel corso di questi dieci anni, ma guarda con particolare attenzione al futuro, in perfetta sintonia con il lavoro che è stato già avviato in valle in questi primi mesi del 2025 dall’Unione Montana con gli Stati Generali della Valle Stura.

Attraverso riflessioni condivise e un’attenta analisi della situazione attuale, l’obiettivo è quello di impostare strategie concrete che favoriscano lo sviluppo sostenibile del territorio nei prossimi dieci anni. L’opuscolo evidenzia come l’Unione Montana si sia progressivamente consolidata quale fondamentale centro di servizi per i Comuni della valle: in un contesto amministrativo e imprenditoriale in cui a fare la differenza sono sempre più le aggregazioni – di Comuni, operatori turistici e associazioni – l’Unione ha saputo ottimizzare numerosi servizi per il territorio: oltre a quelli previsti dalla normativa istitutiva delle Unioni di Comuni, molti altri sono stati delegati dai Comuni aderenti e gestiti in forma associata. Parallelamente, l’Unione è diventata la “casa” dove discutere e attuare azioni volte a rilanciare il valore identitario della valle e dei suoi abitanti, favorendo anche la nascita di altre forme aggregative che stanno ora lavorando per la crescita del territorio.

«L’Unione Montana non è soltanto un ente pubblico – dichiarano i membri della giunta guidata dal presidente Loris Emanuel – ma è il territorio in cui viviamo, i nostri paesi, le famiglie, i giovani, gli anziani, le aziende operose, le radici, le risorse, il patrimonio umano e naturale che da sempre ci ha contraddistinto. In questi dieci anni dalla sua costituzione, si è passati da una fase molto difficile, rappresentata dal lungo commissariamento della Comunità Montana durato tre anni, a una di rinascita: un percorso lento ma costante che ha portato la Stura ad essere riconosciuta come una valle viva e vivace, capace di attrarre risorse e proporre idee innovative. Facendo squadra e costruendo un’identità comune, abbiamo ottenuto risultati positivi che ci motivano a proseguire in questa direzione, affrontando con spirito costruttivo nuove sfide e cogliendo opportunità di crescita, come dimostra la nostra partecipazione da protagonisti nella strategia Terres Monviso e nella Green Community MARGREEN. È giunto il momento di tracciare un primo bilancio del lavoro svolto e avviare una riflessione approfondita sugli obiettivi dei prossimi dieci anni e le traiettorie da seguire per poterli raggiungere».

“10 anni di Unione Montana Valle Stura” si articola in dieci capitoli tematici che affrontano i principali ambiti di intervento e di attività dell’ente: lo sviluppo economico e sociale, l’anima agricola del territorio, le azioni e gli interventi per l’ambiente, con particolare riferimento all’acqua del fiume che solca la valle, il turismo e lo sport, le idee per il lavoro, l’accoglienza e l’integrazione, la cura delle persone in ambito sociale e sanitario. Una parte significativa dell’opuscolo è dedicata al tema della scuola e dell’istruzione scolastica, considerato dall’Unione Montana un argomento di assoluta priorità, come dimostrano le importanti risorse destinate in dieci anni a questo settore.

La pubblicazione descrive il proficuo dialogo con i tre istituti comprensivi che servono i circa 1.800 studenti del territorio, incluso Borgo San Dalmazzo, e propone una raccolta di riflessioni sviluppate dagli insegnanti con gli studenti durante l’anno scolastico 2023-2024, esplorando tematiche quali il rispetto per l’ambiente, la valorizzazione delle tradizioni locali e il cruciale tema del presidio delle valli alpine.

La pubblicazione presenta anche, in un’apposita sezione dedicata a cifre e numeri, dati significativi riguardanti gli investimenti effettuati nel decennio 2014-2024, come gli oltre 10 milioni di euro destinati allo sviluppo sostenibile del territorio, all’ambiente e alle politiche agroalimentari o i più di 4 milioni investiti in turismo e valorizzazione dei beni culturali. Tra i risultati più significativi figura anche la gestione attiva di 14.000 ettari di patrimonio forestale pubblico attraverso l’Accordo di Foresta siglato a maggio 2023, che garantisce una gestione secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. L’opuscolo contiene inoltre una cronologia dettagliata delle principali tappe amministrative della valle, dal secondo dopoguerra fino ad oggi.

Scaricabile liberamente in formato PDF dal sito ufficiale dell’Unione Montana Valle Stura, “10 anni di Unione Montana Valle Stura” sarà presto disponibile anche in formato cartaceo.