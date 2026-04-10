Nuova mensa scolastica a Sampeyre, i lavori si avviano a conclusione: inaugurazione a maggio, apertura effettiva per l’anno scolastico 2026/2027

Sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione del nuovo locale mensa delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Sampeyre. L’intervento, di importo complessivo di 631.000 euro e realizzato dalla S.A.M. Costruzioni S.r.l. di Cherasco, sarà terminato entro la fine del mese di aprile con i lavori di finitura, mentre gli interventi edilizi e di impiantistica sono stati completati in marzo. L’utilizzo effettivo del nuovo spazio è previsto a partire da settembre 2026, con l’avvio del prossimo anno scolastico. Il nuovo edificio, costituito da un unico piano fuori terra, ospita un’ampia sala mensa di più di 150 metri quadrati che trae luce naturale grazie alle grandi superfici vetrate esposte a sud e a ulteriori aperture a est. Lo spazio è collegato direttamente a una cucina di 24 metri quadrati, dotata di locali accessori per il personale e dispensa. Completano la nuova struttura i servizi igienici dedicati alle allieve e agli allievi del plesso scolastico. Per quanto riguarda gli arredi, una parte di tavoli e sedie già in uso sarà riutilizzata, mentre gli elementi più datati saranno sostituiti. È inoltre previsto l’acquisto di nuovi arredi funzionali, tra cui appendiabiti, mobili per il deposito di cartelle e materiali scolastici e dotazioni specifiche per il servizio mensa.



La nuova mensa sarà però presentata alla comunità con un evento inaugurale in programma venerdì 8 e sabato 9 maggio. L’iniziativa prevede un convegno dedicato alla scuola di montagna, uno spettacolo con un testo inedito di Lorenzo Baravalle, attività per gli studenti con l’illustratore Fabio Vettori e due mostre documentarie dedicate alla storia della scuola a Sampeyre e in valle Varaita, con fotografie d’epoca provenienti da archivi familiari e dal Museo Storico Etnografico, e all’evoluzione dell’istruzione in Italia: la seconda esposizione è curata dal gruppo di ricerca INDIRE del Ministero dell’Istruzione e del Merito.



«Si tratta di un investimento importante per garantire spazi adeguati e funzionali agli studenti e al personale scolastico – dichiara il sindaco Roberto Dadone –,elementi imprescindibili perché a Sampeyre si mantenga la qualità della scuola e dei servizi educativi. La nuova mensa è un tassello concreto nel miglioramento della vivibilità del nostro plesso scolastico e gli interventi che abbiamo in mente non si fermano qui, ma dovranno proseguire per connotare in modo sempre più chiaro e evidente Sampeyre come località in cui è possibile venire a vivere per godere di un ambiente montano senza rinunciare ad una situazione scolastica di ottimo livello».



L’intervento è stato finanziato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie alle risorse della Recovery and Resilience Facility – Next Generation EU. Il Comune di Sampeyre ha partecipato al bando nazionale nel 2024, risultando tra gli enti ammessi a finanziamento. L’iter amministrativo ha preso avvio con l’aggiudicazione dei lavori nel febbraio 2025, seguita dalla stipula del contratto ad aprile e dalla consegna del cantiere nel mese di maggio dello stesso anno. La conclusione dell’intervento nei tempi previsti consente ora di programmare l’attivazione del servizio in coincidenza con l’avvio del prossimo anno scolastico, come da obiettivi predefiniti.