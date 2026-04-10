Langa Cruda: Sara Melis espone a Monforte d'Alba

Dal 20 al 26 aprile Sara Melis presenta “Langa Cruda – Ontologia della materia” negli spazi dell’Oratorio di Sant’Agostino e San Bonifacio, edificio barocco seicentesco nel centro storico di Monforte d’Alba.

La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Turistico di Monforte d’Alba.

La mostra

C’è un momento anteriore all’immagine in cui il gesto umano incontra la terra non per rappresentarla, ma per misurarsi con essa. In “Langa Cruda – Ontologia della materia”, Sara Melis utilizza terra cruda delle Langhe come sostanza attiva, lasciando che crepe, contrazioni e stratificazioni emergano come esito reale del processo fisico della materia.

Le opere non descrivono il territorio ma lo incorporano: la forma non è imposta ma negoziata tra gesto e comportamento del suolo. Il progetto Terroir nasce da questo stesso principio, coinvolgendo tredici cantine che hanno affidato la propria terra all’artista, trasformandola da risorsa produttiva a linguaggio autonomo.

Cantine partecipanti

Domenico Clerico, Cantina Rizzi, Chionetti, Diego Morra, Poderi Cellario, Lalù, Roberto Abellonio, Cascina Albano, Castrum Roche, Tenuta del Garino, Muralvento, Valdibà, Cascina Vano.

L’artista

Sara Melis (Italia, 1978) è un’artista e designer formata in ambito progettuale ed eco design presso il Politecnico di Torino.

La sua ricerca si concentra sulla terra cruda come sostanza primaria: il suolo, raccolto nei luoghi di provenienza, viene applicato su tela senza trasformazioni pittoriche.

La materia non è pigmento, ma corpo sensibile, soggetto a crepe e stratificazioni generate dal tempo e dal processo di essiccazione. Il gesto dell’artista è essenziale e depurato, in relazione diretta con l’elemento tellurico, e accompagna la materia nel suo divenire.

La tela diventa così spazio di manifestazione della sostanza: la materia non rappresenta, ma si offre come presenza concreta.

Info

Oratorio di Sant’Agostino e San Bonifacio

Piazza Antica Chiesa 1/5, 12065 Monforte d’Alba (CN)

Date: 20–26 aprile 2026

Orari: tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Ingresso libero