Al Castello di Racconigi la conferenza “Margherita: vita e mito della prima Regina d’Italia”

Sabato 18 aprile, alle ore 11, il Salone d’Ercole del Castello di Racconigi ospiterà la conferenza “Margherita: vita e mito della prima Regina d’Italia”, realizzata in occasione del centenario dalla morte di Margherita di Savoia. L’appuntamento è stato ideato e organizzato dall’associazione Amici del Real Castello di Racconigi, con la collaborazione del polo museale e del Comune.

Relatore dell’evento sarà Pierangelo Gentile, racconigese di nascita e professore di Storia del Risorgimento all’Università degli studi di Torino.

Margherita di Savoia, nata nel 1851 e scomparsa nel 1926, fu moglie del re Umberto I e prima Regina d’Italia. La moglie del primo re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia, Maria Adelaide d'Austria, era infatti morta nel 1855, prima della proclamazione del Regno. Margherita fu una figura molto amata dal popolo e contribuì, con la sua presenza e il suo ruolo, a rafforzare il senso di unità del Paese.

“Invitiamo tutti, racconigesi e non, a partecipare a questa importante conferenza, in ricordo di colei che ha cercato di fare dell’Italia un popolo: marito e suocero hanno unito il paese con le armi, mentre lei l’ha fatto coi i cuori”, commenta il vicepresidente dell’associazione Amici del Real Castello di Racconigi Luca Mana.