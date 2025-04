Le whales accumulano Ethereum durante il calo, ma ora i trader puntano su questa nuova criptovaluta

Il mondo delle criptovalute sta vivendo un momento cruciale, con Ethereum che continua a suscitare grande interesse, anche durante il calo dei prezzi. Le whales, ossia i grandi investitori e grandi possessori di Ethereum, stanno accumulando la criptovaluta approfittando di questo calo.

Tuttavia, mentre il mercato riflette su questo trend, i trader più attenti si stanno già rivolgendo a nuove opportunità. In particolare, MIND of Pepe, un progetto innovativo basato sull'intelligenza artificiale, sta attirando l'attenzione grazie alle sue potenzialità di guadagno e alle soluzioni smart per il trading, portando i portafogli crypto a evolversi.

Le whales accumulano Ethereum durante il calo dei prezzi: dovremmo farlo anche noi?

Ethereum continua a essere una delle criptovalute più influenti e vitali al mondo, seconda solo al Bitcoin in termini di importanza. Oltre a fungere da token, Ethereum è diventato il fondamento di un vasto ecosistema, che include settori come gli NFT e la finanza decentralizzata (DeFi). Nonostante il recente calo del suo valore, che ha visto Ethereum scendere sotto i 2.000 dollari dopo aver superato i 2.700 dollari solo un mese fa, le whale – i grandi investitori – stanno approfittando di questa discesa per acquistare il token in massa.

Recenti dati on-chain rivelano che solo negli ultimi tre giorni sono stati acquistati oltre 236 milioni di dollari in Ethereum, con una singola whale che ha acquistato circa 7.074 ETH, per un valore di oltre 13 milioni di dollari. Questo comportamento è un chiaro esempio della strategia "buy the dip", ovvero acquistare un asset quando il suo prezzo è basso, con l'aspettativa che il valore aumenti nuovamente. Sebbene questa tattica sia comune nel mondo delle criptovalute, viene applicata solo a token che si ritiene possano riprendersi nel lungo periodo, come appunto Ethereum.

Ethereum, infatti, ha dimostrato una straordinaria resistenza, sopravvivendo a inverni crypto difficili e a numerosi cambiamenti nell'ecosistema. La sua recente approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) per un ETF spot rappresenta un altro traguardo importante che ne conferma la solidità. Inoltre, l'incremento delle attività di staking e la ripresa del mercato degli NFT potrebbero ulteriormente spingere la crescita del progetto.

Nonostante le momentanee difficoltà, le whales continuano a vedere in Ethereum un'opportunità a lungo termine, acquistando il token in maniera massiccia mentre i prezzi sono bassi. L’interesse crescente e le innovazioni in corso indicano che Ethereum è destinato non solo a recuperare, ma anche a crescere ulteriormente.

Ma in attesa che i prezzi di ETH crescano, i trader si stanno concentrando su nuove opportunità di mercato, come quelle offerte dai nuovi AI agent. In questo settore, spiccano nuovi progetti come MIND of Pepe, che durante la sua prevendita ha quasi raggiunto gli 8 milioni di dollari. Scopriamo di cosa si tratta.

MIND of Pepe: l’AI che promette un ritorno di almeno 50x e conquista il mercato delle meme coin

Nel panorama delle criptovalute, i trader più attenti sono sempre alla ricerca della prossima grande occasione. In questo momento, il progetto MIND of Pepe si sta rapidamente affermando come uno dei più promettenti nell’ambito degli AI agent, raccogliendo finora oltre 7,8 milioni di dollari in prevendita.

$MIND, il token nativo del progetto, è acquistabile a soli $0,0036965 per ancora poche ore prima del prossimo aumento di prezzo. Gli investitori possono partecipare alla prevendita direttamente dal sito ufficiale, utilizzando ETH, USDT, BNB o anche carta di credito. Inoltre, il token è già integrato nell'app Best Wallet, uno dei wallet multi-chain più apprezzati sul mercato, dove è stato inserito tra gli “Upcoming Tokens” a maggiore potenziale.

MIND of Pepe combina l’attrattiva delle meme coin con la tecnologia avanzata dell’intelligenza artificiale. Il suo AI agent è in grado di monitorare in tempo reale i movimenti di mercato, l’attività on-chain, le notizie e i trend social, offrendo così ai possessori di $MIND insight utili per il trading. L’algoritmo è stato recentemente potenziato grazie all’analisi di oltre 60.000 tweet di esperti crypto, migliorando la capacità del sistema di offrire risposte intelligenti e personalizzate.

Il progetto vanta già una community attiva con oltre 20.000 follower su X e più di 4.000 membri su Telegram. Inoltre, il progetto è stato menzionato da fonti autorevoli come lo youtuber ed esperto di criptovalute Felice Grimaudo.

Con ricompense per lo staking fino al 285% APY e un’infrastruttura in forte crescita, MIND of Pepe potrebbe davvero essere la prossima AI coin a realizzare un ritorno di 50x.

















Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.