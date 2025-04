Ceva si prepara a celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione

Ceva si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il 25 aprile segna una data di primaria importanza sul calendario delle festività civili non solo per le istituzioni, ma per l’intera collettività, che in questo giorno ricorda la fine della Seconda guerra mondiale e gli avvenimenti storici che, di lì a poco, avrebbero portato alla nascita della Repubblica.

L’Amministrazione cebana ha organizzato per la Festa della Liberazione le celebrazioni istituzionali, che si svilupperanno lungo il seguente percorso:

- Ore 9 presso il Cimitero di Sant’Agostino: alzabandiera, deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti, lettura della Preghiera del Patriota Piemontese;

- Ore 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II°: saluto del sindaco;

- Ore 9.45: avvio corteo ai monumenti;

- Ore 10 presso il monumento ai caduti di tutte le guerre: alzabandiera e deposizione di corona in alloro; seguirà corteo alla lapide in ricordo dei Caduti partigiani e civili e al monumento “A chi non è tornato”, con relative deposizioni di corone in alloro;

- Ore 11 Santa Messa in Duomo.

Oltre alle celebrazioni istituzionali, la città di Ceva ospiterà, nei giorni che precedono e che seguono la ricorrenza, alcune attività collaterali finalizzate a sensibilizzare sul dramma della guerra.

Giovedì 24 aprile, alle ore 8.30, presso il Teatro Marenco, si terrà lo spettacolo di danza “Conflitti”, della compagnia Tirati in ballo. Le ragazze porteranno sul palcoscenico cebano una serie di coreografie capaci di interpretare le guerre attraverso l’espressione del corpo, in un mix di scenografie e musiche pensate apposta per colpire lo sguardo del pubblico. Lo spettacolo è rivolto alla secondaria di primo grado dell’IC Momigliano.

Dal 22 aprile al 4 maggio, invece, sarà allestita la mostra “Pace e libertà”. In uno spazio in via Marenco Giorgio Gonella e Antonello Del Buono esporranno oggetti di guerra, giornali dell’epoca e diorami afferenti ad alcune delle Nazioni belligeranti: Italia, USA, Regno Unito e Germania. La mostra avrà anche una parte diffusa in città, infatti 36 esercenti hanno aderito all’iniziativa ed esporranno nelle loro vetrine reperti e materiali relativi alla Seconda guerra mondiale.

Per non dimenticare, per non ripetere, per tramandare la Memoria di donne e uomini che a casa e al fronte subirono la guerra e donne e uomini che a casa e al fronte scrissero le parole” questa è la finalità dichiarata dagli organizzatori.

L’Amministrazione Comunale supporta con entusiasmo e impegno le iniziative atte a disseminare consapevolezza e conoscenza su una data così importante per la storia italiana. Il 25 aprile, proseguono gli amministratori, è uno dei momenti più importanti tra le ricorrenze che un Comune celebra nel corso dell’anno, un momento di ricordo e riflessione, ma anche un’occasione di festa e condivisione. Commemorare il passato serve per vivere con consapevolezza il presente, onorando diritti e libertà che non possono essere dati per scontati. Ricordiamo che durante le celebrazioni ufficiali sarà presente la Banda Cittadina “Adriano-Bersone-Masenti”.