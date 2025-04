Bra: al progetto “Benessere in Bescurone” il Premio “Persona e Comunità”

Importante riconoscimento per il progetto “Benessere in Bescurone” - realizzato dal Comune di Bra in collaborazione con ASL CN2, Ali Spiegate ODV e Comitato di Quartiere - che venerdì 11 aprile è stato insignito nell’ambito dell’undicesima edizione del Premio “Persona e Comunità”, sezione Tema Libero.

Il Premio, promosso dal Centro Studi Cultura e Società Associazione di Promozione Sociale (APS-ETS), si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze finalizzate allo sviluppo, al benessere ed alla cura della persona e delle comunità.

Il progetto “Benessere in Bescurone” ha preso avvio lo scorso anno, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita all’interno del quartiere e di rafforzare i legami sociali. Una delle prime azioni è stata l’apertura di uno sportello di ascolto e orientamento, chiamato “Punto di salute di quartiere”. Lo spazio, gestito da un assistente sociale e da un infermiere di famiglia e di comunità, fornisce informazioni in campo sanitario, assistenziale e abitativo, con una presa in carico personalizzata. Per un “benessere di comunità” si è puntato anche a un coinvolgimento attivo della popolazione, in particolare con il gruppo anziani, con cui si sono avviati i primi incontri; i giovani, specificatamente adolescenti di seconda generazione, a cui è dedicato un intervento educativo; famiglie e comunità straniere; realtà di associazionismo; cittadini del quartiere disposti a mettere a disposizione il proprio tempo e istituti scolastici presenti sul territorio.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che premia un progetto innovativo, volto a sviluppare pratiche di inclusione e crescita a supporto al cittadino, da condividere e replicare anche in altre aree del territorio – hanno commentato il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore ai Servizi sociali Lucilla Ciravegna, presente alla cerimonia di conferimento del premio insieme ai referenti dei Servizi socio assistenziali del Comune di Bra, dell’Asl Cn2, dell’associazione Ali Spiegate ODV e del Comitato di Quartiere -.Oltre ad essere un esempio virtuoso di buone pratiche, “Benessere in Bescurone” ci ricorda anche come la collaborazione tra diversi Enti e realtà del territorio possa portare a risultati eccellenti di sinergia ed efficacia. Grazie a chi ha predisposto la progettualità e a tutti gli attori coinvolti quotidianamente nella sua realizzazione”.