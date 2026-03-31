Bra, il Granello di senape promuove HeArt of Gaza al Movicentro

Sabato 11 aprile, alle ore 17, sarà inaugurata a Bra, presso il Movicentro, la mostra “HeArt of Gaza”, che resterà aperta fino al 26 aprile. È una raccolta di 50 opere i cui autori sono 17 giovanissimi palestinesi fra i 3 e i 17 anni. I disegni raccontano gli orrori della guerra nella striscia di Gaza dopo gli eventi del 7 ottobre 2023. Testimoniano la distruzione di un Paese, i traumi, la paura, ma anche la speranza.

Le opere sono il frutto dell’iniziativa “La tenda degli artisti”, ideata da un giovane palestinese, Mohammed Timraz di Deir al Balah, una città situata nel centro della Striscia, che ha pensato di accogliere bambine e bambini del suo quartiere sotto una tenda, per rimediare alla perdita della scuola e farli stare insieme a giocare, divertirsi, disegnare.

La mostra vuole essere un riflettore puntato su un dramma che ancora oggi tanti piccoli stanno vivendo. Potrà essere visitata gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Promotrice della mostra è l’associazione Granello di senape, che in collaborazione con l’ente manifestazioni del Comune di Bra, la Scuola di Pace, il Fondaco e Slow Food propone inoltre 3 interessanti eventi culturali: venerdì 17 aprile, ore 18, conferenza del dottor D. Spagnolo, psicologo di Medici senza Frontiere dal titolo “Con Gaza negli occhi: esperienza sul campo”. In quell’occasione G. Giolito presenterà il libro di racconti “Immaginando Gaza” il cui ricavato sarà destinato all’associazione Medici senza Frontiere; venerdì 24 aprile, ore 18, la professoressa E. Angeleri, storica, docente del Liceo di Bra e vice presidente del Centro studi storici e artistici della provincia di Cuneo, parlerà sul tema “Divisi sotto lo stesso cielo: breve storia del conflitto israelo-palestinese”; sabato 25 aprile, ore 18, al cinema Vittoria Multisala sarà proiettato “Tutto quello che resta di te”, un film della regista palestinese Cherien Dabis, tre generazioni di palestinesi tra esilio e resistenza.