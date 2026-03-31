Asili nido gratuiti per il 2025 a Genola: un traguardo importante per le famiglie

Un importante obiettivo amministrativo è stato raggiunto a favore delle famiglie genolesi: per l’anno 2025 i costi sostenuti per la frequenza di asili nido, micronidi e baby parking sono stati interamente azzerati. Il Comune di Genola ha infatti concluso le procedure di liquidazione dei contributi, garantendo la copertura totale delle spese rimaste a carico dei genitori.

L’operazione rientra nel quadro del Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (FELS), istituito per potenziare i servizi educativi per l’infanzia. Grazie a questo programma, il Comune è risultato assegnatario di un finanziamento statale pari a 46.008,74 euro, che l’Amministrazione ha scelto di trasformare in “voucher” diretti alle famiglie residenti.

Per assicurare la massima equità, il contributo comunale è stato calcolato al netto del Bonus Asilo Nido INPS, coprendo esattamente la quota effettivamente sostenuta dai genitori.

In totale sono state accolte 27 domande, per un esborso complessivo di 34.220,53 euro. Le pratiche sono state gestite in due fasi, per consentire il calcolo preciso dei rimborsi INPS e garantire a ciascun nucleo familiare il massimo beneficio possibile.

"Esprimo grande soddisfazione per la chiusura di questo provvedimento, che rappresenta un aiuto concreto e diretto per chi vive a Genola – dichiara il sindaco Flavio Gastaldi, presidente dell’Unione dei Comuni del Fossanese –. Essere riusciti a coprire il 100% delle spese per l’infanzia è un risultato amministrativo di rilievo che premia il nostro impegno nel sostegno alla genitorialità".

Il primo cittadino rivolge un ringraziamento alla vice sindaca Anna Maria Pette, all’assessore Alberto Tosco e alle dottoresse Raffaella Riorda e Debora Balboni, che hanno seguito con precisione le fasi di raccolta e liquidazione delle domande.

"Rendere Genola un luogo sempre più accogliente per le giovani coppie e favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari – conclude Gastaldi – è un punto centrale del nostro programma. Questo risultato dimostra che, attraverso una gestione attenta delle risorse, possiamo offrire servizi essenziali di alta qualità a costo zero per i cittadini".