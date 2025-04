Nuovo direttivo per l'associazione sportiva dilettantistica CuneoSub

Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, si è tenuta l'assemblea ordinaria della CuneoSub A.S.D., in seno a cui è stato eletto il Consiglio Direttivo che sarà in carica nel quadriennio 2025 - 2029.

Sono state confermate le cariche di presidente per Silverio Buri, vicepresidente per Claudio Giordano e segretaria per Giovanna Robbiani.

Insieme a loro nel direttivo Riccardo Delfino, Giulio Magliano, Filippo Migliore, Lorena Quaranta e Lorenzo Salomone.

L'A.S.D. CuneoSub affiliata alla F.I.P.S.A.S. organizza corsi di apnea e immersione con le bombole e promuove con forza la cura e il rispetto del mare.