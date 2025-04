A Cherasco diventare volontario della cultura: un gesto che fa la differenza

Cherasco cerca dei volontari della cultura, cioè persone che offrano il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione per contribuire alla valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale e artistico.

In un mondo sempre più veloce e digitale, dove l’attenzione si sposta spesso verso il presente più immediato, scegliere di candidarsi come volontario della cultura è un atto di grande valore civile e umano. Non si tratta solo di offrire il proprio tempo, ma di mettersi al servizio di qualcosa di più grande: la memoria, l’identità e la bellezza condivisa.

Chi sceglie di diventare volontario della cultura diventa custode e promotore del patrimonio culturale del proprio territorio. Che si tratti di accogliere visitatori in un museo, accompagnare scolaresche in una mostra, supportare eventi artistici o contribuire alla comunicazione e alla logistica, ogni gesto ha un impatto concreto sulla fruizione della cultura da parte della comunità.

È quella presenza discreta ma fondamentale che rende un evento più accogliente, una mostra più accessibile, un sito storico più vivo. Senza il contributo dei volontari, molte attività culturali non avrebbero la stessa energia e continuità.

Il volontario della cultura è un ponte tra le istituzioni e i cittadini; la sua è scelta per la comunità. Candidarsi significa assumersi una responsabilità attiva nella cura del proprio territorio: è un gesto che rafforza il senso di appartenenza, che costruisce legami e che alimenta la partecipazione civica. In un’epoca in cui spesso ci si lamenta della mancanza di cultura, essere volontari significa essere parte della soluzione.

«La candidatura al volontariato non è solo un’occasione per dare, ma anche per ricevere. – dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura - Si entra in contatto con esperienze autentiche, con persone appassionate, con storie che arricchiscono. Si acquisiscono competenze trasversali, si sviluppano capacità organizzative, relazionali e comunicative. È un’opportunità anche per i giovani, che possono affacciarsi al mondo culturale e fare un’esperienza significativa da inserire nel proprio percorso formativo o professionale. In conclusione, candidarsi come volontario della cultura è un gesto semplice, ma carico di significato. È un atto di amore verso l’arte, la storia, la conoscenza e le persone. È una scelta di altruismo e impegno che arricchisce chi la fa e tutta la comunità. In fondo, la cultura vive davvero solo quando viene condivisa e i volontari sono i primi a farlo, ogni giorno, con passione e generosità».