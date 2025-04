Cherasco festeggia l’80° anniversario della Liberazione con cortei e celebrazioni

La Città delle Paci celebra l’80° anniversario della Liberazione con un programma ricco di cerimonie: due giorni di cerimonie per ricordare la vittoria e liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista.

Si inizia giovedì 24 aprile alle ore 8.45 con la deposizione delle corone di alloro alle lapidi e cippi dei caduti presenti nel Capoluogo, nel cimitero del Capoluogo e nelle frazioni di Roreto, San Bartolomeo, San Giovanni, Bricco di Faule, Cappellazzo e Veglia.

Il clou della celebrazione sarà venerdì 25 aprile a Cherasco capoluogo con il seguente programma: alle ore 9.30 ci sarà l’adunata presso la piazza di Palazzo comunale alla presenza della Banda musicale “Mons. Calorio”, ore 10 il corteo prenderà parte alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Piero, all’uscita il gruppo attraverserà via della Pace e via Vittorio Emanuele II per raggiungere il civico 26 dove si procederà allo scoprimento della lapide commemorativa dei caduti fratelli Bogetti. Dopodiché i partecipanti, con amministratori, delegazioni delle Forze dell’ordine e dell’associazione Alpini si sposteranno davanti al Municipio per la deposizione della corona d’alloro dinnanzi alla lapide marmorea e per la lettura dei nomi dei valorosi morti nei venti mesi di occupazione tedesca ed esistenza della Repubblica sociale italiana.

Il momento conclusivo della cerimonia si svolgerà in Piazza Nicola Vercellone dove, davanti al monumento dedicato ai Caduti della libertà, avranno luogo la collocazione di una corona d’alloro, l’alzabandiera e l’intervento di membri dell’Amministrazione comunale e delle autorità locali.

Il ricordo dei caduti avverrà anche nelle Parrocchie delle frazioni cheraschesi durante le celebrazioni religiose.

«Il 25 aprile di quest’anno assume un significato particolarmente profondo - dichiara il sindaco Claudio Bogetti - celebriamo infatti gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, una tappa fondamentale della nostra storia. Sarà ancora una volta, l’occasione per rendere omaggio al coraggio e al sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la giustizia e la dignità umana. Un momento per riflettere sul valore della democrazia e sull’importanza di difenderla ogni giorno, con responsabilità e consapevolezza. La Liberazione non è solo memoria, ma un monito attuale: ci ricorda che la pace, l’uguaglianza e la solidarietà tra i popoli non sono conquiste scontate, ma impegni da rinnovare costantemente. Il 25 aprile ci invita a non voltare lo sguardo, a custodire il passato per costruire un futuro migliore. Per Cherasco inoltre sarà l’occasione per ricordare il sacrificio dei 4 fratelli Bogetti, Giuseppe, Angelo, Camillo e Aurelio, i primi tre dispersi sul fronte russo e greco-albanese, l’ultimo fucilato come partigiano a Cerequio di La Morra: scopriremo la lapide commemorativa presso l’abitazione in via Vittorio Emanuele, casa da cui sono partiti questi ragazzi e a cui non hanno fatto più ritorno».