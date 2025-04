A Ussolo l’ultimo saluto alla storica ristoratrice del “Belvedere” Lucia Chiapale

Saranno celebrati questo pomeriggio, mercoledì 16 aprile, alle ore 16 nella Parrocchia di Ussolo i funerali di Lucia Chiapale.

Storica ristoratrice, a distanza di oltre trent’anni dalla chiusura della trattoria “Belvedere” nella medievale Ussolo in Alta Valle Maira, di lei c’è chi ancora ricorda le squisite ricette, proprio come se le avesse gustate ieri.

Di anni 94, donna forte e sposa del signor Ponte, reduce di Russia nonché sindaco per due mandati di Prazzo, della signora Lucia memorabili erano le ricette della tradizione, condite sempre con quel tocco raffinato ed inconfondibile: un connubio di sapori che negli anni portò il locale a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i turisti italiani e stranieri in villeggiatura, ma anche, per esempio, per i giocatori e dirigenti della Juventus, tra cui spicca il nome di Giovanni Trapattoni, affezionatissimo al locale ed alle sue specialità.



Della signora Lucia restano la grande dedizione come anche l’amore verso la famiglia: la porteranno sempre nel cuore i figli Mauro, Giuseppe e Paolo, i nipoti ed i parenti tutti.