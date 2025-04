"Viva la Libertà": concerto finale della masterclass di canto lirico del Maestro Leo Nucci

Nell’ultimo appuntamento de I grandi della Lirica a Cuneo, si esibiranno gli allievi della Masterclass che il famoso baritono Leo Nucci ha tenuto nei giorni precedenti: i partecipanti hanno avuto la possibilità di affinare il canto e la rappresentazione scenica e di scegliere, unitamente al Maestro, le arie che inneggiano alla libertà.

Leo Nucci esordisce a Spoleto, nel 1967, come Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini ed entra a far parte del coro del Teatro alla Scala di Milano. In seguito, riprende la carriera da solista ed esordisce nel teatro meneghino, ancora una volta come Figaro, il 30 Gennaio 1977.

Altri importanti debutti sono stati alla Royal Opera House di Londra nel 1978 con Luisa Miller, al Metropolitan di New York con Un ballo in maschera, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona con Lucia di Lammermoor nel 1980, all’Opéra di Parigi nel 1981, a Salisburgo nel 1989. Nel 1987, interpreta il Macbeth, film-opera presentato al Festival di Cannes e due anni dopo viene diretto da Herbert von Karajan a Salisburgo. Dagli anni ’90, Leo Nucci diventa un volto fisso all’Arena di Verona nei ruoli di Nabucco e Rigoletto e, nel 2001, si esibisce in tutto il mondo con produzioni verdiane per il 100° anniversario della morte di Giuseppe Verdi. E’ apparso regolarmente all'Arena di Verona per quasi trent'anni ed ha avuto un'intensa frequentazione con il Festival Verdi e con il Teatro Regio di Parma.

Nel 2011, ha interpretato Nabucco al Teatro dell'Opera di Roma in occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia e nuovamente nel 2013 alla Scala. Ad agosto 2018, è tornato in Arena nel ruolo di Figaro, concedendo il bis del brano Largo al factotum.

Il 20 settembre 2019, al Teatro alla Scala, ha interpretato per l'ultima volta Rigoletto.

I ruoli principali di Leo Nucci sono stati: Rigoletto, Nabucco, Macbeth, Iago, Carlo V, Rodrigo, Amonasro e Guido di Monforte nelle opere di Verdi, Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini, Gianni Schicchi e Scarpia di Puccini.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna I Grandi della Lirica a Cuneo è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica e con il sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e di Confartigianato Imprese Cuneo.

Ingresso libero con prenotazione online sul sito www.promocuneo.it ;