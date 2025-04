Saluzzo, l'artista Gianfranco Coltella presenta la nuova scultura luminosa "Monviso"

In occasione della 9ª edizione di START – Storia e Arte Saluzzo (24 aprile – 8 giugno 2025), dedicata quest’anno al tema della Consapevolezza, l’artista e designer Gianfranco Coltella presenta in anteprima “Monviso”, una nuova scultura luminosa in vetro riciclato ispirata alla montagna simbolo del territorio.

L’evento si terrà sabato 26 aprile alle ore 18.00 presso Il Quartiere, in Piazza Montebello 1 a Saluzzo, all’interno delle Tavole Rotonde di START.

Dopo trent’anni di ricerca sul vetro con il marchio Le Meduse, Coltella ritorna idealmente alle sue origini saluzzesi con un’opera che fonde arte, design e artigianato in chiave contemporanea. “Monviso” è una lampada-scultura che rievoca il profilo del “Re di Pietra” attraverso l’uso poetico di bacchette di vetro lavorate a mano, animate da LED programmabili in 80 tonalità cromatiche, che richiamano le infinite sfumature con cui la montagna simbolo del territorio si trasforma alla luce naturale nel corso delle stagioni.

La struttura, ispirata al tetraedro – il primo dei solidi platonici – incarna la tensione tra forma primordiale e tecnologia avanzata. Ogni dettaglio, dalla base in stampa 3D personalizzabile al vetro riciclato, racconta un percorso artistico che ha saputo evolversi tra le gallerie milanesi, le fiere internazionali e collaborazioni con l’architettura e il design.

A introdurre l’opera sarà Marta Coltella, figlia dell’artista, laureanda in giurisprudenza e specializzanda in diritto dell’arte, in un dialogo che metterà in luce la visione progettuale di Gianfranco Coltella e il forte legame con il suo territorio d’origine.