Cuneo, edizione numero 25 per il Festival dello Studente

Sono state un grande successo le prime due serate del Festival dello Studente che giovedì scorso ha preso il via al teatro Don Bosco di Cuneo con la sua venticinquesima edizione. Il pubblico accorso al teatro Don Bosco di Cuneo ha a lungo applaudito le studentesse e gli studenti delle 9 scuole superiori in gara che hanno portato sul palco il frutto di un lavoro preparato con grande cura e passione per mesi durante l'anno scolastico, con la collaborazione dei propri professori.



La prima delle due serate dedicate al teatro ha visto salire sul palcoscenico il Liceo Scientifico, il Liceo Classico, il Liceo De Amicis, l'Itc Bonelli e l'Istituto Grandis. Nel corso della serata Luisella Mellino, Presidente dell'Associazione La Beda, ha consegnato alcune targhe di ringraziamento a Piergiacomo Quiriti e Carlo Voarino, due dei fondatori della kermesse che oggi compie 25 anni, Bruna Dotta Rosso e Pierluigi Gatti giurati che da sempre si sono spesi per promuovere il teatro tra i giovani. La seconda serata, si è aperta con lo spettacolo del Cpia (il Centro Provinciale di istruzione per adulti alla seconda

partecipazione al Festival), a seguire l'Istituto Alberghiero di Dronero, l'Itis di Cuneo e il Liceo Artistico. Tutti gli spettacoli hanno suscitato l'entusiasmo del pubblico presente in teatro.



Grande attesa per la terza e ultima serata del Festival, con le esibizioni di Danza e Musica: l'appuntamento è fissato al NuOvo di Cuneo per giovedì a partire dalle ore 18 con la danza e dalle 20 con i concerti. Durante la serata ci saranno alcuni momenti di amarcord dedicati al venticinquennale della manifestazione. In conclusione si svolgeranno le premiazioni. L’ingresso è libero.



Così come avvenuto per il teatro, le performances saranno giudicate da giurie composte da Professionisti esperti nelle varie discipline.



Chi si aggiudicherà l'ambito Trofeo Festival dello Studente che l'anno passato è andato agli Studenti del liceo Scientifico? Staremo a vedere, la gara è apertissima; in palio anche l'ambitissimo premio “trombettiere d’oro” che ogni anno viene assegnato agli studenti che si sono maggiormente distinti in una delle tre discipline in gara.