Fratelli d'Italia Cuneo sull'associazione Panta Rei: "Gruppo indipendente. Non è struttura ufficiale né voce del partito"

La Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia intende fornire alcuni chiarimenti necessari per assicurare una corretta informazione all’opinione pubblica e tutelare il buon nome del nostro movimento politico.

Desideriamo precisare che l’associazione “Panta rei” è un gruppo indipendente formato da cittadini che agiscono esclusivamente a titolo personale. Non rappresenta quindi, in nessun modo, una struttura ufficiale o una voce del partito Fratelli d’Italia, né da un punto di vista statutario né tantomeno nella pratica. Tale principio di estraneità è universale e si applica a qualsiasi iniziativa passata, presente e futura promossa dall’associazione. Di conseguenza, qualsiasi iniziativa, evento o dichiarazione promossa da “Panta rei” non può essere attribuita al nostro partito, sia esso a livello locale, regionale o nazionale.

In particolare, l’incontro intitolato «80 anni dopo il conflitto bellico. Opinioni, idee e confronti: un’occasione per la pacificazione?» è stato ideato, promosso e organizzato esclusivamente dai membri di “Panta rei”, senza alcuna forma di patrocinio, sostegno o coinvolgimento da parte della Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia.

Nel pieno rispetto della libertà e autonomia della stampa, invitiamo pertanto i media a verificare accuratamente con gli organi ufficiali del partito qualsiasi riferimento futuro al nostro movimento, al fine di evitare confusioni, attribuzioni indebite o eventuali strumentalizzazioni.

Come sempre, restiamo aperti e disponibili al dialogo e al confronto in ogni sede istituzionale, compresi i Consigli comunali, per ribadire e difendere le posizioni di Fratelli d’Italia, fondate sui principi irrinunciabili di unità nazionale, libertà e rispetto della democrazia.