Anche quest’anno come tradizione la Cappella dell’Ospedale Civile di Busca (con ingresso da Piazza Fratelli Mariano) aprirà per la pratica devozionale conosciuta come “Visita ai sepolcri” che si svolge la sera del Giovedì e la mattina del venerdì Santo.

Le visite ai Sepolcri che a Busca coinvolgono la Parrocchia, il Convento dei Cappuccini e le Confraternite della Bianca e della Rossa hanno lo scopo di un pellegrinaggio e un momento di riflessione e preghiera sul sacrificio di Cristo in croce.