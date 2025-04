Alba, monsignor Brunetti in preghiera per Francesco. Messa giovedì in cattedrale

"Il vescovo, monsignor Marco Brunetti, il vescovo emerito, monsignor Giacomo Lanzetti, il presbiterio diocesano e tutte le comunità ecclesiali della Diocesi di Alba si uniscono nella preghiera di suffragio per papa Francesco, che il Signore ha chiamato a sé all’alba del Lunedì dell’Ottava di Pasqua; grati al Signore per averlo donato come Pastore della Chiesa universale e riconoscenti per il suo ministero illuminato e profetico".

E’ quanto rende noto la Diocesi albese con una nota a firma del vicario generale, don Claudio Carena.

"In questo giorno, che prolunga la gioia della Pasqua, sentiamo le parole che papa Francesco ha pronunciato alla preghiera del Regina Coeli il Lunedì dell’Angelo del 2017 come il suo testamento spirituale: «Nell’odierno brano evangelico possiamo cogliere l’eco delle parole che l’Angelo rivolse alle donne accorse al sepolcro: «Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risuscitato dai morti”» (Mt 28,7). Sentiamo come diretto anche a noi l’invito a “fare presto” e ad “andare” ad annunciare agli uomini e alle donne del nostro tempo questo messaggio di gioia e di speranza. Di speranza certa, perché da quando, all’aurora del terzo giorno, Gesù crocifisso è risuscitato, l’ultima parola non è più della morte, ma della vita!» (Papa Francesco, Regina Coeli, 17 aprile 2017)".

Il vescovo Marco invita i sacerdoti e i diaconi, i consacrati e le consacrate e i laici di tutta la Diocesi a unirsi in preghiera con la celebrazione eucaristica per il Papa defunto giovedì 24 aprile, alle ore 20.30 in Cattedrale.