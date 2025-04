Bra, con la Fiera di Pasquetta immancabile la Fiera zootecnica del Bovino di razza piemontese

L’atteso bel tempo ha contribuito a regalare una nuova divertentissima edizione della Fiera di Pasquetta di Bra ai tanti visitatori giunti sotto la Zizzola fin dalle prime ore della mattinata di lunedì 21 aprile 2025. Come da tradizione, luogo centrale della manifestazione è stata piazza Giolitti, dove la giornata di festa si è aperta con l’immancabile Fiera zootecnica del Bovino di razza piemontese, oramai ad una sola edizione dai 150 di vita.

A primeggiare nella sezione vitelloni piemontesi della coscia femmine l’azienda agricola La Fazenda di Centallo, che si è aggiudicata anche il primo premio della categoria manze piemontesi della coscia da macello. A trionfare per i vitelloni maschi interi Luigi Vallino di Marene (che ha piazzato i propri animali sui primi quattro gradini della categoria), mentre Carlo Pelassa di Villanova d’Asti ha vinto il gruppo dei vitelloni piemontesi della coscia castrati, quello delle vacche piemontesi della coscia da macello e dei tori piemontesi da macello. Lo stesso Pelassa si è assicurato i premi speciali per l’allevatore del gruppo da macello più numeroso di capi fra le diverse categorie e per l’animale più pesante (ben 1.412 kg). L’allevatore più anziano è risultato Luigi Vallino, mentre a vincere la palma di più giovane anche quest’anno Mattia Silvestro, del 2005.

Ad animare la giornata i colori e i profumi degli espositori presenti (vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino e l’esposizione dei trattori d’epoca), oltre alla musica dei Trelilu che hanno chiuso la giornata con il loro concerto ad ingresso gratuito. Come sempre la parte del leone l’ha fatta il buon cibo, con le tante proposte appetitose preparate dagli “Artigiani del gusto” dall’Ascom di Bra, oltre alle eccellenze offerte dai banchi del Mercato dei produttori.

Non sono neppure mancate le proposte culturali, con i musei civici aperti per l’occasione e le visite guidate del centro storico cittadino organizzate dall’Ente turismo Langhe Monferrato Roero.

Gli eventi della Pasquetta braidese sono stati organizzati dal Comune di Bra in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Ascom Bra, Slow Food Mercato della Terra, Coldiretti Campagna Amica, Visit Langhe Monferrato Roero e Regione Piemonte.