Insediato il nuovo Comitato Ccientifico di Ires Piemonte

Oggi, 23 aprile 2025, si è insediato il nuovo Comitato Scientifico dell’IRES Piemonte.



In apertura dei lavori, il Presidente Alessandro Ciro Sciretti e il Direttore Stefano Aimone hanno illustrato gli indirizzi strategici e le attività di ricerca dell’Istituto, delineando le priorità e le sfide che guideranno l’azione dell’IRES nei prossimi anni.



Il nuovo Comitato, chiamato a supportare e orientare le scelte scientifiche dell’Istituto, è composto da: Mauro Durbano, Luca Mana, Antonio Rinaudo, Alessandro Stecco, Angelo Tartaglia, Pietro Terna, Mauro Zangola.



Antonio Rinaudo è stato eletto all'unanimità Presidente del Comitato Scientifico.



L’IRES Piemonte ringrazia i membri per la disponibilità e il contributo che offriranno alla crescita dell’Istituto e alla qualità della ricerca pubblica in Piemonte.