DEF 2025, Bergesio (Lega): "Passo avanti importante nella gestione responsabile delle finanze pubbliche"

"Il Documento di Finanza Pubblica 2025 rappresenta un passo avanti significativo nella gestione responsabile e sostenibile delle finanze pubbliche italiane, in linea con le nuove direttive europee".

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio dopo l’approvazione in Senato (con 88 voti favorevoli, 58 contrari ed un astenuto) del DEF 2025, il principale strumento di programmazione economica e finanziaria.

"In un contesto economico globale ancora incerto, il Governo ha dimostrato prudenza e attenzione, presentando un documento che rispetta gli obiettivi di bilancio e che, al contempo, sostiene la crescita e gli investimenti strategici per il futuro del Paese", continua il Senatore.

"I dati presentati nel documento sono incoraggianti: nel 2024, la spesa netta è diminuita del 2,1%, superando le aspettative del Piano strutturale di bilancio. Il rapporto deficit/PIL è migliorato, attestandosi al 3,4%, e il saldo primario è tornato in avanzo, per la prima volta dal 2019", sottolinea Bergesio.

"Il Governo conferma l'obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzi eccessivi nel 2027, prevedendo una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e un miglioramento del saldo primario. Il rapporto debito/PIL, pur rimanendo elevato, è previsto in calo a partire dal 2027", aggiunge.

Collegata al Def inoltre è la risoluzione approvata da Camera e Senato che riporta gli impegni assunti dal Governo a rispettare il percorso di spesa netta programmata indicato nel Piano e a portare avanti l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano, con particolare attenzione agli investimenti degli enti locali per la rigenerazione urbana e la riduzione dell'emarginazione e del degrado sociale.

"Un plauso particolare va all'attività del gruppo di lavoro istituito dalle Commissioni bilancio di Senato e Camera per la revisione della normativa contabile, in linea con la nuova governance europea. L'impegno profuso nella predisposizione di due disegni di legge di iniziativa parlamentare per la riforma della legge n. 196 del 2009 e della legge rinforzata n. 243 del 2012 è fondamentale per garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse pubbliche", conclude il Senatore Bergesio, che ribadisce: "La Lega continuerà a sostenere le politiche di bilancio responsabili e orientate alla crescita, per assicurare un futuro di prosperità e stabilità per l'Italia".