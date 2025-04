Giubileo degli Adolescenti, a Roma anche i giovani cuneesi

L’improvvisa scomparsa del Santo Padre non ha interrotto – come comunicato negli scorsi giorni proprio dalla Santa Sede – le attività legate al Giubileo, che resta aperto e si apre oggi (venerdì 25 aprile) con il calendario di eventi dedicato agli adolescenti: una tre giorni romana in cui sono previste attività, testimonianze, momenti di preghiera e la messa conclusiva in San Pietro.

Per l’occasione è previsto che la capitale venga “invasa” da oltre 100 mila ragazzi, tra cui anche quelli che nella notte appena trascorsa hanno riempito i sedici pullman partiti dal Cuore Immacolato di Cuneo.

Di seguito, il programma attuale:

Venerdì 25 aprile

9.00-17.00: Pellegrinaggio alla Porta Santa con la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari



18.00-19.30: Preghiera della Via Lucis (stazioni della Risurrezione e Pentecoste) presso la scalinata della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo all’EUR